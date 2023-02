MediaTek Drops Dimensity 7200, premiers téléphones attendus en mars

MediaTek a dévoilé le Dimensity 7200, un nouveau chipset téléphonique milieu de gamme destiné à rivaliser directement avec le Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm.

Le 7200 est le premier de la nouvelle série 7000 de la société, situé sous les récentes puces Dimensity 9200 et 8200.

Il a tout de même beaucoup de points communs avec ses grands frères. Pour commencer, il est fabriqué sur le même processus TSMC 4 nm de 2e génération que le Dimensity 9200 haut de gamme, ce qui devrait aider à assurer à la fois puissance et efficacité.

La conception du processeur est cependant assez différente. Il n’y a pas de cœur principal ultra-rapide ici : à la place, il y a deux cœurs de performance Cortex-A715 cadencés à 2,8 GHz, flanqués de six cœurs d’efficacité Cortex-A510 plus lents.

Cela signifie que cela ne fournira pas les mêmes performances pures que le silicium plus haut de gamme de MediaTek, bien que la société soit optimiste quant à sa compétitivité, affirmant qu’elle peut offrir des performances monocœur supérieures de 10 % au rival Snapdragon 7 Gen 1.

MediaTek

La puce comprend un modem pour la prise en charge de la 5G, bien qu’elle soit limitée aux bandes passantes inférieures à 6 GHz – la plage typique en dehors des États-Unis. Les dernières normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 sont incluses au moins.

MediaTek a été lent à adopter le mmWave plus rapide mais à plus courte portée, qui n’est actuellement largement disponible qu’aux États-Unis, mais inclut désormais cette prise en charge sur ses puces phares. Il expédie toujours la majorité de ses puces aux fabricants chinois, pour une sortie en Asie et en Europe, il est donc compréhensible que le 7200 ne semble pas se concentrer sur les États-Unis.

Sinon, ce sont les caractéristiques techniques habituelles que nous ne pouvons pas mettre à l’épreuve tant que nous n’aurons pas un téléphone alimenté par Dimensity 7200 à examiner.

Vous pouvez vous attendre à un GPU Mali G610, avec la technologie HyperEngine 5.0 de la société pour aider à optimiser les performances de jeu. Il peut alimenter des écrans jusqu’à 144 Hz à des résolutions Full HD+, avec prise en charge HDR pour démarrer. Un processeur d’IA dédié aidera à la photographie et à d’autres processus lourds d’apprentissage automatique.

Les caméras jusqu’à 200Mp seront prises en charge – comme on l’a vu récemment sur le Samsung Galaxy S23 Ultra – ainsi que la capture vidéo 4K HDR 14 bits.

Alors, quand verrons-nous réellement cela dans les téléphones ? MediaTek indique que le matériel est actuellement en production, les premiers combinés étant attendus d’ici la fin mars – ce qui signifie que nous pourrions même en voir certains révélés lors du salon MWC de ce mois-ci à Barcelone.