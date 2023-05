MediaTek Dimensity 9200+ rivalisera avec la rumeur 8+ Gen 2

MediaTek a annoncé le Dimensity 9200+, le dernier chipset haut de gamme pour smartphone de la société basé sur un processus de 4 nm.

Conçu pour concurrencer les puces de la série Snapdragon 8 de Qualcomm qui sont incluses dans de nombreux téléphones Android haut de gamme, le 9200+ a une vitesse d’horloge plus élevée que l’ancien 9200 à 3,35 GHz.

Il s’agit d’une vitesse potentielle plus élevée que les 3,2 GHz du Snapdragon 8 Gen 2, que l’on trouve dans des téléphones tels que le OnePlus 11, et est à peu près au même niveau que la version 8 Gen 2 overclockée à 3,36 GHz de la série Samsung Galaxy S23.

Le 9200+ possède un cœur principal Arm Cortex-X3 pouvant atteindre cette vitesse de 3,35 GHz, avec trois cœurs de performance Cortex-A715 pouvant fonctionner à 3,0 GHz et quatre cœurs d’efficacité Cortex-A510 pouvant atteindre 2,0 GHz.

Il utilise le même GPU Arm Immortalis-G715 que le 9200, mais MediaTek dit qu’il a donné au composant une augmentation de 17% dans le 9200+.

Il possède également des fonctionnalités destinées à alimenter les téléphones haut de gamme avec une meilleure photographie, des spécifications d’affichage et une autonomie de la batterie.

Si vous vous retrouvez avec un téléphone avec le 9200+, vous serez également prêt pour le WiFi 7, une norme qui n’est même pas encore sortie mais qui peut prendre en charge des vitesses de données allant jusqu’à 6,5 Gbps. Ajoutez Bluetooth 5.3 et Bluetooth Low Energy (LE) et la puce devrait fournir une base solide pour les téléphones qu’elle finit par alimenter.

Les spécifications du chipset pour smartphone peuvent souvent vous entraîner complètement dans les mauvaises herbes, mais MediaTek correspondant coup pour coup à Qualcomm sur la fiche technique est à prévoir en 2023. Les spécifications présentées pour le 9200+ signifient qu’il devrait rivaliser avec la rumeur 8+ Gen 2 , et potentiellement même le prochain Snapdragon 8 Gen 3.

Le Dimensity 9200 n’est pas en reste, mais lorsqu’il a été testé sur le Vivo X90 Pro, il n’a pas été aussi performant que le 8 Gen 2. Dans le monde réel, ces différences sont à peine perceptibles.

Les puces MediaTek apparaissent plus fréquemment dans les téléphones de Vivo et Motorola, et de plus en plus pour des marques telles que Xiaomi, Oppo et OnePlus.

Le Dimensity 9200+ pourrait être un choix attrayant pour les fabricants d’Android alors qu’ils alignent leurs prochains téléphones phares, d’autant plus que la puce prend en charge les sous-6 GHz et mmWave 5G, ce qui la rend également prête pour les téléphones destinés au marché américain.

MediaTek est également en concurrence avec Qualcomm sur une technologie de pointe qui n’a même pas encore complètement fait ses preuves dans les téléphones. L’unité de traitement 690 AI du Dimensity 9200+ affirme qu’elle peut gérer la réduction du bruit de l’IA et d’autres tâches pour la photographie sur smartphone, mais il appartient aux fabricants d’Android eux-mêmes d’implémenter ces fonctionnalités sur leurs téléphones.

Les chipsets permettent une telle intelligence, mais MediaTek et Qualcomm n’ont pas le dernier mot sur la façon dont cela fonctionne au moment où il arrive entre les mains des gens.

Les téléphones avec le 9200+ pourraient être entre ces mains très bientôt. MediaTek a déclaré que les combinés utilisant la puce seront annoncés ce mois-ci.