MediaTek Dimensity 9200 est arrivé – nœud TSMC N4P, Arm Cortex-X3 et lancer de rayons

MediaTek a dévoilé son dernier chipset phare – le Dimensity 9200 et il apporte plusieurs premières à l’industrie des smartphones. Il s’agit du premier chipset à être lancé avec le cœur principal Arm Cortex-X3 cadencé à 3,05 Ghz et basé sur l’architecture ARMv9. Le processeur apporte également 3 cœurs Arm Cortex-A715 cadencés à 2,85 GHz et 4 cœurs Arm Cortex-A510 à 1,8 GHz. La nouvelle puce est fabriquée sur le processus TSMC 4 nm de 2e génération (N4P).

La deuxième percée concerne le département graphique où nous avons le GPU ARM Immortalis-G715 avec un moteur de traçage de rayons basé sur le matériel – une autre première dans l’industrie. La nouvelle unité graphique phare apporte le Variable Rate Shading (VRS), des performances d’apprentissage automatique doublées par rapport au prédécesseur et la compression à taux fixe ARM (AFRC) pour une utilisation réduite de la bande passante.

MediaTek apporte également une unité de traitement AI de sixième génération – l’APU 690 qui apporte une amélioration de 35 % par rapport à son prédécesseur dans l’application de référence ETHZ5.0. Le chipset prend également en charge la RAM LPDDR5X rapide avec une prise en charge jusqu’à 8 533 Mbps de mémoire et un stockage UFS 4.0 pour une transmission de données ultra-rapide et un accès direct au stockage aux cœurs du processeur.

MediaTek Dimension 9200

Traiter TSMC 4nm (N4P)



Noyau principal 1 x Cortex-X3 @ 3,0 Ghz

Cœurs de performance 3x Cortex-A715 à 2,85 GHz

Noyaux d’efficacité 4 cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz



GPU ARM Immortalis-G715





RAM LPDDR5x jusqu’à 8 533 Mbps





Stockage UFS 4.0





Connectivité 5G sous-6 GHz, ondes millimétriques, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3





Affichage 5K (2.5Kx2) @ 60Hz, WHQD @ 144Hz, 1080p @ 240Hz





Dimensity 9200 Prend en charge jusqu’à deux écrans de résolution 5K à 60 Hz, WHQD à 144 Hz et 1080p à un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il s’agit également du premier chipset à prendre en charge le Wi-Fi 7 avec des transferts de données allant jusqu’à 6,5 Gbit/s. La connectivité sub-6Ghz et mmWave 5G est également intégrée, tout comme Bluetooth 5.3.

L’Imagiq 890 ISP offre une prise en charge native des capteurs RGBW ainsi que 34 % d’économies d’énergie supplémentaires. La technologie eXtreme Power Saving de MediaTek est une fonctionnalité basée sur l’IA qui prétend utiliser jusqu’à 30 % d’énergie en moins.

Les premiers téléphones alimentés par Dimensity 9200 devraient être lancés d’ici la fin de 2022, soit dans moins de deux mois à ce stade.

La source