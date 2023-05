MediaTek Dimensity 8050 officiel avec cœur de processeur principal de 3 GHz

MediaTek vient d’annoncer le Dimensity 8050 – une nouvelle puce de nom uniquement, car elle est fondamentalement identique aux Dimensity 1300 et 1200.

Le Dimensity 8050 est construit sur le processus N6 (6 nm) de TSMC et est livré avec un modem 5G.

Le processeur octa-core possède quatre cœurs Cortex-A78 rapides et quatre cœurs Cortex-A55 efficaces. Les unités Cortex-A78 sont en fait divisées entre 1 Super Core fonctionnant jusqu’à 3 GHz et trois Performance Cores fonctionnant jusqu’à 2,6 Ghz. Les chipsets prennent en charge jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et de stockage UFS 3.1.

Arm Mali-G77 avec 9 cœurs est en charge des graphismes. Le Dimensity 8050 prend en charge la capture vidéo 4K, une résolution d’affichage maximale de 2520x1080px avec un taux de rafraîchissement maximal de 168hz.

Le FAI prend en charge des caméras jusqu’à 200MP.

Le Dimensity 8050 fonctionne déjà à l’intérieur du Tecno Camon 20 Premier 5G qui vient d’être annoncé.

