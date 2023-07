MediaTek Dimensity 6100+ annoncé pour les futurs smartphones milieu de gamme

Le dernier chipset mobile de milieu de gamme de MediaTek est arrivé – eh bien, c’est officiel aujourd’hui. Il s’appelle Dimensity 6100+ (si vous êtes assez vieux, cela vous donnera certainement des vibrations AMD Athlon XP) et il prend en charge Sub-6 5G (pas de mmWave ici).

Son processeur possède deux cœurs Cortex-A76 et six cœurs Cortex-A55. Le chipset prend en charge les écrans 10 bits 90 Hz ou 120 Hz, les « caméras alimentées par l’IA » (jusqu’à 108 MP) avec capture vidéo « 2K » 30fps et la « technologie UltraSave 3.0+ » qui offre une consommation d’énergie 5G réduite de 20% par rapport à « solutions compétitives », quelles qu’elles soient.

« De superbes portraits et selfies » sont activés par « AI-bokeh », et MediaTek travaille également avec Arcsoft pour apporter la technologie « AI-color » aux appareils grand public « afin que les utilisateurs puissent montrer leur créativité ». Non, nous ne savons pas non plus ce que cela signifie réellement.

Mais nous sommes tenus de le découvrir une fois que les premiers appareils alimentés par cette puce seront dans les rues, et cela devrait se produire à un moment donné au cours du troisième trimestre de cette année – donc d’ici à la fin septembre.

Source