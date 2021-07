MediaTek Dimensity 1300T sera potentiellement dévoilé le 26 juillet, les spécifications suggèrent un Dimensity 1200 renforcé

Des informations sur une prochaine tablette haut de gamme Honor V7 Pro ont fait surface hier, taquinant principalement le design et suggérant un chipset MediaTek Dimensity 1300T en son cœur.

communiqué de presse

Une nouvelle source prétend maintenant avoir un peu plus de détails sur la puce Dimensity non annoncée. Une photo montrant un communiqué de presse confidentiel de MediaTek, adressé à Honor, donne également de la crédibilité à la fuite. Nous n’avons toujours pas la fiche technique complète du Dimensity 1300T, mais il semble suivre la tendance générale avec le reste de la gamme et est un dérivé similaire, mais renforcé, du produit phare actuel du Dimensity 1200.

Selon la source, le Dimensity 1300T utilise également le nœud de fabrication 6 nm de TSMC et intègre des cœurs de processeur ARM Cortex-A78. Cependant, il n’y a pas encore d’informations sur le nombre de cœurs, la configuration ou les vitesses. 9 cœurs GPU seront fournis avec ceux-ci, dont nous ne pouvons que supposer qu’il s’agira de la même configuration Mali-G77 MC9 que sur le Dimensity 1200. La puce intègre également une solution APU 3.0 à 6 cœurs. L’autre partie de la fuite jette des chiffres impressionnants sur l’augmentation des performances, mais dans un contexte de valeur malheureusement. Très probablement, ceux-ci comparent le Dimensity 1300T au 1200 comme base, mais le Snapdragon 865 et le Snapdragon 870 sont également mentionnés. Les chiffres en particulier sont – 30% de meilleur CPU, 40% de meilleur GPU et 82% de meilleures performances d’IA.

Apparemment, le Dimensity 1300T sera particulièrement destiné aux jeux mobiles, avec un MediaTek HyperEngine récemment mis à niveau pour l’optimisation des jeux. Cela nous amène à la nature quelque peu déroutante de l’autre information. Celui-ci est effectivement visible dans le communiqué de presse photographié. Apparemment, le Dimensity 1300T ne fera pas seulement ses débuts sur la prochaine tablette d’Honor, mais Honor aura six mois d’exclusivité pour la puce. Cependant, les teasers limités du Honor V7 Pro ne crient pas vraiment « tablette de jeu » dans notre esprit.

Le « T » à la fin du nom du modèle Dimensity 1300T n’est pas non plus une désignation Dimensity actuellement populaire. MediaTek pourrait très bien dévoiler plus d’une variante du Dimensity 1300 lors de ce que les sources prétendent être un événement le 26 juillet. En lisant certaines des conversations sur Weibo concernant la situation, il y a des discussions persistantes selon lesquelles le Dimensity 1300T, en particulier, pourrait être trop puissant et trop chaud pour s’intégrer efficacement dans les smartphones dans son état actuel. Cela pourrait également expliquer l’exclusivité de la tablette. Beaucoup de discussions à avoir au-delà de cela aussi.

Source 1 (en chinois) | Source 2 (en chinois)