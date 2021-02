MediaTek vient de dévoiler son premier modem mmWave, le M80. Il est capable d’atteindre des vitesses de pointe de 7,67 Gbps en liaison descendante et 3,76 Gbps en liaison montante. Il prend également en charge la saveur sub-6 de la 5G, bien sûr, mais c’est mmWave qui le distingue du modem M70 précédent.

Le M80 prend en charge le fonctionnement à double SIM où les deux cartes SIM peuvent être connectées aux réseaux NSA ou SA et les deux peuvent passer des appels à l’aide de Voice over New Radio (VoNR). Le partage dynamique du spectre (DSS) est disponible pour les réseaux sans bandes 5G dédiées (le DSS permet aux opérateurs de combiner 4G et 5G sur la même bande).





Deux fonctionnalités régleront dynamiquement la configuration d’alimentation du modem en fonction de l’utilisation et des conditions du réseau. Il s’agit de la détection de l’environnement réseau UltraSave et de la détection du contenu UltraSave OTA.

Des exemples de modems M80 seront envoyés aux entreprises pour des tests plus tard cette année. Outre les smartphones, le M80 sera également utilisé dans les ordinateurs portables, les hotspots Mi-Fi et d’autres appareils. MediaTek n’a pas révélé quel chipset Dimensity sera le premier à intégrer le M80 (Dimensity 2000, peut-être?).

