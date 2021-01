Jusqu’à aujourd’hui, toute la série Dimensity était fabriquée sur un processus 7 nm, mais cela vient de changer – les Dimensity 1200 et 1100 sont les premiers chipsets 6 nm de MediaTek. Et ils sont les premiers à utiliser le noyau Cortex-A78. Les deux sont basés sur le même matériel brut, mais ciblent des bacs légèrement différents.

Le Dimensity 1200 est l’offre premium. Son processeur a une configuration 1 + 3 + 4 avec un cœur A78 fonctionnant à 3,0 GHz, plus trois cœurs A78 supplémentaires à 2,6 GHz et le quatuor habituel de cœurs A55 écoénergétiques fonctionnant à 2,0 GHz.

À titre de comparaison, le Dimensity 1000+ utilisait un ancien noyau A77 qui dépassait 2,6 GHz. Ces chiffres correspondent parfaitement aux estimations officielles d’ARM – un A78 à 3,0 GHz est 20% plus rapide qu’un A77 à 2,6 GHz. C’est pour les performances à un seul thread, bien sûr, car un seul cœur dans chaque chipset atteint ces fréquences. Les performances multicœurs bénéficieront également d’un petit coup de pouce.







Quant au Dimensity 1100, il n’a pas de cœur principal en tant que tel – ses quatre cœurs Cortex-A78 fonctionnent à 2,6 GHz. Cependant, même sans vitesse d’horloge plus élevée, le 1100 a un avantage architectural, il devrait donc avoir un avantage sur le Dimensity 1000+ en termes de performances monocœur et multicœur. Et puis il y a le matériel auxiliaire.

Les deux chipsets utilisent le même GPU. En fait, ils réutilisent le GPU de la série 1000, le Mali-G77 avec 9 cœurs pour les deux puces. Du côté positif, la vidéo AV1 a maintenant une accélération matérielle.

Le Dimensity 1200 peut traiter l’œil avec des écrans de 168 Hz et son FAI à 5 cœurs peut gérer des capteurs de caméra jusqu’à 200 MP. De plus, avec le matériel AI amélioré, le traitement Night Shot est 20% plus rapide. La puce 1100 n’est pas en reste non plus, avec la prise en charge d’écrans 144 Hz et de capteurs de caméra jusqu’à 108 MP.

Dimensité 1200 Dimensité 1100 Dimensity 1000+ Exynos 1080 Processus TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC 7 nm Samsung 5 nm Noyau principal 1x Cortex-A78 à 3,0 GHz – – 1x Cortex-A78 à 2,8 GHz Gros noyaux 3x Cortex-A78 à 2,6 GHz 4x Cortex-A78 à 2,6 GHz 4x Cortex-A77 à 2,6 GHz 3x Cortex-A78 à 2,6 GHz Petits noyaux 4x Cortex-A55 à 2,0 GHz 4x Cortex-A55 à 2,0 GHz 4x Cortex-A55 à 2,0 GHz 4x Cortex-A55 à 2,0 GHz GPU Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9 Mali-G77 MC9 Mali-G78 MP10 NPU ? ? 4.5 TOPS 5.7 TOPS 5G (liaison descendante) ? ? 4,7 Gbit / s (sous-6) 3,67 Gbit / s (mmWave), 5,1 Gbit / s (sous-6) Afficher 168 Hz 144 Hz 144 Hz 144 Hz

Plusieurs entreprises rongent le morceau pour utiliser les nouvelles puces Dimensity 1200 et 1100 de MediaTek, notamment Realme, Xiaomi, Vivo et Oppo. Ils sortiront de nouveaux téléphones vers la fin mars, début avril.

