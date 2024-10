MediaTek cible les applications Edge-AI avec le chipset Dimensity 9400

Les équipementiers chinois Oppo et Vivo devraient lancer ce mois-ci des appareils dotés du Dimensity 9400.

MediaTek a lancé cette semaine le 4ème génération de sa famille de chipsets pour smartphone phare Dimensity qui, selon elle, est optimisée pour les applications Edge-AI. Le Dimensity 9400 est construit sur le processus 3 nm de deuxième génération de TSMC et offre jusqu’à 40 % d’efficacité énergétique en plus, des performances monocœur 35 % plus rapides et des performances multicœurs 28 % plus rapides que son prédécesseur, ainsi que la deuxième génération du les fabricants de chips Toute l’architecture Big Core – a fait ses débuts dans le Dimensity 9300.

MediaTek a annoncé son premier chipset Dimensity en 2021. Depuis lors, le directeur général et vice-président du marketing mondial de la société chez MediaTek Finbarr Moynihan a déclaré à la presse que la part de marché de la société a régulièrement augmenté, avec plus d’un milliard de dollars de revenus en dernier sur son seul niveau phare. . « Pour mettre cela en contexte, le chiffre d’affaires total de l’entreprise au cours de l’exercice 23 était de 13,9 milliards », a-t-il poursuivi.

La puce est conçue en pensant à l’avenir des appareils : elle prend en charge des fonctionnalités telles que le MLO tri-bande Wi-Fi 7 et peut être utilisée dans les smartphones à trois volets. Il dispose également d’un modem 5G 3GPP version 17 actualisé avec 4CC-CA et jusqu’à 7 G bps de performances inférieures à 6 GHz et d’une nouvelle puce combinée Wi-Fi/Bluetooth 4 nm avec des performances de débit de données de 7,3 G bps.

Les premiers rapports suggèrent que le Dimensity 9400 sera jusqu’à 20 % moins cher que le chipset comparable de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4.

« Le MediaTek Dimensity 9400 continuera de poursuivre notre mission consistant à être un moteur de l’IA, en prenant en charge des applications puissantes qui anticipent les besoins des utilisateurs et s’adaptent à leurs préférences, tout en alimentant également la technologie de l’IA générative avec la formation LoRA et la génération vidéo sur l’appareil », a déclaré le président de MediaTek. Joe Chen a déclaré dans un communiqué de presse.

Le Dimensity 9400 a été lancé pour la première fois en Chine plus tôt cette semaine, et Moynihan a déclaré que les constructeurs chinois Oppo et Vivo devraient lancer des appareils avec le produit ce mois-ci.