MediaTek cherche à construire un chipset avec un GPU Nvidia l’année prochaine

DigiTimes cite des initiés de l’industrie qui affirment que Nvidia et MediaTek ont ​​conclu un accord pour construire des chipsets mobiles avec des GPU GeForce dès l’année prochaine. Une cible particulière pour ces puces sera Windows sur les appareils ARM.

Actuellement, MediaTek fabrique des chipsets qui se retrouvent dans les Chromebooks d’entrée de gamme et détient environ 20% de part de marché. Une puce phare avec un puissant GPU Nvidia permettra à MediaTek de pénétrer le segment des ordinateurs portables haut de gamme.

Nvidia a ses propres conceptions basées sur ARM, la fameuse Nintendo Switch fonctionne sur une puce Tegra, bien que cette chose soit ancienne à ce stade. Il y a aussi le Nvidia Shield, mais c’est vieux aussi. La société fabrique également des cartes ARM avec des GPU GeForce, mais celles-ci sont principalement destinées aux tâches d’apprentissage automatique. Quelque chose comme le Jetson Orin NX a un GPU de 1 024 ampères avec 32 cœurs Tensor, plus un processeur Cortex-A78AE à 8 cœurs et 16 Go de RAM avec un TDP de 10-25 W.

Cartes Nvidia Jetson

Ceux-ci ne prennent pas vraiment en charge Android ou ChromeOS (il existe un port LineageOS qui fonctionne, mais aucun support officiel de Nvidia), c’est quelque chose qui peut être résolu avec l’expertise de MediaTek.

Le GPU GeForce augmentera les capacités de jeu des puces MediaTek, qui utilisent actuellement des conceptions de GPU ARM. Il inclura également les capacités d’IA de pointe de Nvidia. Cela pourrait s’avérer être un challenger intéressant pour les ordinateurs portables basés sur la série M d’Apple.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si ces puces MediaTek/Nvidia cibleront uniquement les ordinateurs portables Windows ou si elles auront également une version basse consommation pour les smartphones. Mais gageons que Samsung et AMD surveillent de près cette collaboration.

