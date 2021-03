MediaTek annonce le MT9638, un SoC TV compatible 4K

MediaTek est peut-être principalement connu pour ses SoC pour smartphones, mais la société fabrique des puces pour toutes sortes d’électronique. Aujourd’hui, le fabricant basé à Taiwan annonce son chipset MT9638 pour les téléviseurs 4K.

Mais la 4K est loin d’être la seule fonctionnalité intéressante. Le chipset peut également faire un tas de choses alimentées par l’IA comme la super résolution, la qualité d’image et l’assistant vocal. La tristement célèbre fonction MEMC est également à bord, mais le taux de rafraîchissement variable est sans doute la caractéristique la plus importante pour les joueurs.

Un processeur ARM Cortex-A55 quadricœur exécute le spectacle jusqu’à 1,5 GHz. Outre le processeur standard, il existe également un APU dédié, qui signifie «unité de traitement AI». Et avec l’aide d’un GPU (Mali-G52 MC1), la puce peut effectuer une reconnaissance de contenu et de scène en temps réel en ajustant la saturation, la luminosité, la netteté et la réduction du bruit à la volée.

La super résolution AI, en revanche, augmente la résolution d’une vidéo en 4K natif et, en combinaison avec la technologie MEMC, vous obtenez des vidéos plus lisses à haute résolution.

Certaines des spécifications les plus importantes incluent la lecture 4K à 60 ips avec prise en charge de HEVC, VP9 et AV1. HDR10 + est également sur la liste avec la prise en charge de jusqu’à 2304 zones de gradation de rétroéclairage. Dolby Atmos et DTS Virtual X sont inclus pour une meilleure expérience sonore.

En termes de connectivité, la puce intègre HDMI 2.1a, USB 3.0 et Wi-Fi 6.

La puce est censée en faire des produits finaux au deuxième trimestre 2021.

