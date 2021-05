Mediatek annonce Dimensity 900 – un chipset 6 nm pour les midrangers 5G

Mediatek vient d’annoncer son dernier chipset 5G, destiné aux smartphones de milieu de gamme – le Dimensity 900. Il est construit sur la technologie de processus 6 nm et se présente comme une mise à jour logique par rapport à la série Dimensity 800 avec un processeur plus rapide et de meilleures options de connectivité.

La nouvelle puce Dimensity 900 apporte un processeur octa-core avec deux clusters – un avec deux cœurs Cortex-A78 à 2,4 GHz pour l’alimentation et six unités Cortex-A55 à 2 GHz pour l’efficacité.

Le chipset prend en charge les caméras d’une résolution allant jusqu’à 108 MP et l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K à 30 ips.

Les smartphones dotés du chipset Dimensity 900 peuvent avoir des écrans Full HD + avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et toutes les dernières normes de mémoire – RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1. Une autre caractéristique dont Mediatek est vraiment fière est la prise en charge de Dual 5G – les téléphones sont pratiquement capables de fonctionner sur deux réseaux 5G simultanément, ainsi que de combiner un seul réseau 5G avec un réseau d’ancienne génération.

La société de puces taïwanaise n’a pas révélé quand nous verrons des smartphones avec la plate-forme sur le marché, mais étant donné le fait qu’elle est déjà en cours de référence, nous espérons que nous verrons un lancement très bientôt.

