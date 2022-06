Médias officiels turcs : un Grec détenu espionne les défenses frontalières

ISTANBUL (AP) – Les forces de sécurité turques ont arrêté un citoyen grec accusé d’espionnage pour le service de renseignement d’Athènes, a annoncé samedi l’agence de presse officielle Anadolu.

L’homme, identifié comme Muhammed Amar Ampara, aurait été impliqué dans la collecte d’informations sur le déploiement d’unités frontalières militaires turques, ainsi que sur la population syrienne de Turquie et les Turcs qui ont fui vers la Grèce après une tentative de coup d’État en 2016 en Turquie.

Anadolu, qui a cité des sources de sécurité anonymes, a publié une photographie d’un homme barbu et chauve menotté. Il semblait être dans la cinquantaine ou la soixantaine.

Il a été capturé à la suite d’une enquête menée par l’Organisation nationale du renseignement (MIT) de Turquie, a rapporté l’agence de presse, sans donner aucune information sur le lieu et la date de sa détention.

Un responsable de l’ambassade de Grèce à Ankara a refusé de commenter ces allégations.

L’arrestation intervient dans un contexte de tensions renouvelées entre la Turquie et la Grèce. Les voisins et les alliés de l’OTAN ont une histoire de différends sur une série de questions, telles que l’exploration minière dans l’est de la Méditerranée et les revendications rivales dans la mer Égée.

Les querelles récentes se sont concentrées sur les îles grecques au large de la côte égéenne de la Turquie, Ankara accusant Athènes de construire une présence militaire en violation des traités. La Grèce maintient qu’elle agit conformément au droit international et défend les îles face à l’hostilité turque.

La Turquie accueille la plus grande population de réfugiés au monde, dont quelque 3,7 millions de Syriens. Leur présence est devenue un enjeu politique majeur à l’approche des élections nationales prévues au cours des 12 prochains mois.

À la suite d’un coup d’État manqué en juillet 2016, certains membres d’un groupe lié à un religieux basé aux États-Unis qu’Ankara accuse d’avoir organisé la tentative de renversement du président Recep Tayyip Erdogan ont fui à l’étranger, notamment en Grèce.

The Associated Press