Médias officiels : l’effondrement d’un immeuble en Égypte fait 3 morts

LE CAIRE (AP) – Au moins trois personnes ont été tuées dimanche lorsqu’un immeuble s’est effondré dans le sud de l’Égypte, ont rapporté les médias officiels.

Les effondrements de bâtiments sont fréquents en Égypte, où les constructions de mauvaise qualité et le manque d’entretien sont répandus dans les bidonvilles, les quartiers pauvres des villes et les zones rurales.

Le quotidien public Al-Ahram a déclaré que des équipes de secours avaient retrouvé trois corps sous les décombres d’un immeuble de cinq étages dans la province d’Assiut, à quelque 400 kilomètres (250 miles) au sud de la capitale Le Caire.

Deux autres personnes ont été blessées dans l’effondrement et transportées à l’hôpital, ajoute le rapport.

Les autorités locales ont déclaré avoir évacué les bâtiments environnants et envoyé des bulldozers et d’autres équipements pour nettoyer et sécuriser le site.

Dimanche après-midi, les équipes de secours cherchaient toujours d’éventuels survivants sous les décombres du bâtiment.

L’effondrement d’Assiut est survenu un jour après que le toit d’un immeuble de la ville méditerranéenne d’Alexandrie s’est effondré, faisant deux morts et un blessé.

Le gouvernement a tenté de réprimer la construction illégale ces dernières années après des décennies d’application laxiste.

