Médias officiels : l’effondrement d’un immeuble en Égypte fait 3 morts

Les effondrements de bâtiments sont fréquents en Égypte, où les constructions de mauvaise qualité et le manque d’entretien sont répandus dans les bidonvilles, les quartiers pauvres des villes et les zones rurales.

Deux autres personnes ont été blessées dans l’effondrement et transportées à l’hôpital, ajoute le rapport.

Les autorités locales ont déclaré avoir évacué les bâtiments environnants et envoyé des bulldozers et d’autres équipements pour nettoyer et sécuriser le site.