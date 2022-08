Médias néerlandais : Un camion quitte la route, au moins 3 morts

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Un camion a quitté une digue néerlandaise et a percuté un barbecue de quartier dans un village samedi soir et la police a déclaré que plusieurs personnes avaient été tuées et blessées.

La porte-parole de la police, Elianne Mastwijk, a déclaré à un journaliste de la chaîne de télévision locale Rijnmond que plus de deux personnes avaient été tuées, mais a déclaré que le nombre exact de morts n’était pas encore connu. Le radiodiffuseur néerlandais NOS a déclaré qu’au moins trois personnes étaient mortes.

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur ce qui avait poussé le camion à quitter la route dans le village de Nieuw-Beijerland, juste au sud de Rotterdam, et à descendre le long d’une digue.

The Associated Press