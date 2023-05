"Médias libres au Jammu-et-Cachemire": Lieutenant-gouverneur au milieu de la réunion du G20

Le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha, a déclaré aujourd’hui que les médias sur le territoire de l’Union sont « absolument libres » – une question sur laquelle des questions ont été soulevées tant au niveau national qu’international.

« Selon le rapport d’une organisation internationale, sept journalistes au Cachemire ont été arrêtés pour terrorisme et trouble à l’harmonie sociale, et non pour leurs reportages. Ce nombre est 10 à 20 fois plus élevé partout dans le monde », a-t-il déclaré aux journalistes en marge d’une conférence de presse. événement au Raj Bhavan.

Les médias au Jammu-et-Cachemire sont libres et actifs, a-t-il déclaré. « Plus de 400 journaux sont publiés ici », a-t-il déclaré.

Depuis 2019, le Jammu-et-Cachemire a subi de nombreuses transformations, a-t-il ajouté.

Cette année-là, le statut spécial du Jammu-et-Cachemire, vieux de plusieurs décennies, en vertu de l’article 370 de la constitution, a été supprimé et l’État a été divisé en deux territoires de l’Union.

« Le J&K d’aujourd’hui n’est pas une terre de hartals ou de pelters. C’est une terre de paix et de prospérité, que l’administration responsable et réactive s’efforce de faire entrer dans la vie des gens. J&K est régi par la Constitution de l’Inde, qui a établi l’état de droit, établi la suprématie du gouvernement et du peuple », a déclaré M. Sinha.

C’est la première fois qu’un grand événement international se tient à Srinagar. La ville est presque ouverte sauf quelques restrictions de circulation sur la route du boulevard qui mène à SKICC, le lieu de la rencontre du G20.

Plus tôt dans la journée, le lieutenant-gouverneur a assisté à la troisième réunion du groupe de travail du G20 sur le tourisme et n’a pas mâché ses mots en attaquant le Pakistan pour sa position sur le G20.

« Je pense que notre pays voisin devrait prendre des dispositions pour la nourriture et les commodités de base pour ses habitants. Nous avons parcouru un long chemin à partir de là. Le G20 est une question de fierté pour nous », a déclaré M. Sinha aux journalistes.

Des délégués de 27 pays participent au groupe de travail sur le tourisme.

« Nous voulions emmener les délégués à Gulmarg. Mais pour une raison quelconque, nous n’avons pas pu le faire cette fois », a déclaré M. Sinha. Ceux qui veulent encore y aller seraient emmenés dans la célèbre station de ski du Nord-Cachemire, a-t-il ajouté.

M. Sinha a également souligné que le succès de la rencontre du G20 prouve que le Jammu-et-Cachemire peut accueillir des événements internationaux. « Nous sommes capables d’accueillir n’importe quel événement international. S’il y a des lacunes, nous en avons hérité. Nous avons accéléré, mais il faudra du temps pour combler le vide de 70 ans », a-t-il déclaré.