Médias français : Le réalisateur emblématique Jean-Luc Godard est mort à 91 ans

PARIS — Jean-Luc Godard, l’ingénieux “enfant terrible” de la Nouvelle Vague française qui a révolutionné le cinéma populaire en 1960 avec son premier long métrage “A bout de souffle” et s’est présenté pendant des années comme l’un des réalisateurs les plus vitaux et les plus provocateurs au monde est décédé, les médias français signalé. Il avait 91 ans.