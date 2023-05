Médias d’État syriens : des frappes aériennes israéliennes présumées ciblent Damas

DAMAS (AP) – Des frappes aériennes attribuées à Israël ont ciblé la capitale syrienne dimanche soir, les premières frappes de ce type en un mois, ont rapporté les médias d’État syriens.

Les défenses aériennes syriennes ont répondu aux frappes dans les environs de Damas et ont abattu certaines d’entre elles, a rapporté l’agence de presse officielle SANA. L’attaque n’a causé que des « dommages matériels », a-t-il ajouté.

La dernière frappe aérienne israélienne présumée sur la Syrie remonte au 29 avril, ciblant la province de Homs. SANA, citant des responsables militaires, a déclaré à l’époque que trois civils avaient été blessés dans la frappe et qu’une station-service civile avait pris feu et qu’un certain nombre de camions-citernes et de camions avaient été incendiés.

Il n’y a pas eu de déclaration immédiate des autorités israéliennes concernant les frappes de dimanche sur Damas.

Israël, qui a juré d’arrêter l’enracinement iranien à côté, a mené des centaines de frappes sur des cibles dans les parties contrôlées par le gouvernement de la Syrie voisine ces dernières années, mais les reconnaît rarement.

Cependant, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré plus tôt ce mois-ci dans un discours lors d’une conférence sur la sécurité que le nouveau gouvernement israélien avait considérablement augmenté le nombre de frappes contre des cibles iraniennes depuis son entrée en fonction à la fin de l’année dernière.

La semaine dernière, un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu’un drone israélien effectuant une mission de surveillance dans l’espace aérien syrien « avait essuyé des tirs d’armes légères » et que les forces israéliennes avaient riposté par des tirs de mitrailleuses.

Albert Aji, Associated Press