Médias d’État iraniens : Début de la construction d’une centrale nucléaire

LE CAIRE (AP) – L’Iran a commencé samedi la construction d’une nouvelle centrale nucléaire dans le sud-ouest du pays, a annoncé la télévision d’État iranienne, au milieu des tensions avec les États-Unis au sujet des sanctions radicales imposées après que Washington se soit retiré de l’accord nucléaire de la République islamique avec les puissances mondiales.

L’annonce intervient alors que l’Iran a été secoué par des manifestations nationales contestant le gouvernement théocratique qui ont commencé après la mort d’une jeune femme en garde à vue pour une prétendue violation du code vestimentaire islamique. Dans un geste peut-être connexe, l’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a cité samedi un haut procureur disant que les responsables avaient “fermé” la police des mœurs chargée de faire respecter le code vestimentaire. Il n’a donné aucun détail.

La nouvelle centrale de 300 mégawatts, connue sous le nom de Karoon, prendra huit ans pour être construite et coûtera environ 2 milliards de dollars, a rapporté l’agence nationale de télévision et de radio du pays. L’usine sera située dans la province iranienne du Khouzistan, riche en pétrole, près de sa frontière occidentale avec l’Irak, a-t-il précisé.

La cérémonie d’inauguration du site de construction s’est déroulée en présence de Mohammed Eslami, chef de l’Organisation civile iranienne de l’énergie atomique, qui a dévoilé pour la première fois les plans de construction de Karoon en avril.

L’Iran possède une centrale nucléaire dans son port méridional de Bushehr qui a été mise en service en 2011 avec l’aide de la Russie, mais aussi plusieurs installations nucléaires souterraines.

L’annonce de la construction de Karoon est intervenue moins de deux semaines après que l’Iran a annoncé qu’il avait commencé à produire de l’uranium enrichi à 60% de pureté dans l’installation nucléaire souterraine de Fordo. Cette décision est considérée comme un ajout important au programme nucléaire du pays.

L’enrichissement à 60 % de pureté est une courte étape technique loin des niveaux de qualité militaire de 90 %. Les experts en non-prolifération ont averti ces derniers mois que l’Iran dispose désormais d’assez d’uranium enrichi à 60 % pour le retraiter en combustible pour au moins une bombe nucléaire.

Cette décision a été condamnée par l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, les trois pays d’Europe occidentale qui restent dans l’accord sur le nucléaire iranien. Les tentatives récentes de relancer l’accord nucléaire iranien de 2015, qui a assoupli les sanctions contre l’Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire, sont au point mort.

Depuis septembre, l’Iran a été secoué par des manifestations à l’échelle nationale qui sont devenues l’un des plus grands défis à sa théocratie depuis les années chaotiques qui ont suivi sa révolution islamique de 1979. Les manifestations ont été déclenchées lorsque Mahsa Amini, 22 ans, est décédée en détention le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes. Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée, mais sa famille affirme que son corps présentait des ecchymoses et d’autres signes de coups après son arrestation.

Dans un communiqué publié samedi par l’agence de presse publique IRNA, le conseil de sécurité nationale du pays a annoncé qu’environ 200 personnes avaient été tuées lors des manifestations, le premier mot officiel de l’organisme sur les victimes. La semaine dernière, le général iranien Amir Ali Hajizadeh a fait le bilan de plus de 300 morts.

Les bilans contradictoires sont inférieurs à ceux rapportés par Human Rights Activists in Iran, une organisation basée aux États-Unis qui surveille de près la manifestation depuis le déclenchement. Dans sa dernière mise à jour, le groupe indique que 469 personnes ont été tuées et 18 210 autres détenues lors des manifestations et de la violente répression des forces de sécurité qui a suivi.

Les médias d’Etat iraniens ont également annoncé samedi que la maison familiale d’Elnaz Rekabi, une grimpeuse iranienne qui a concouru à l’étranger avec les cheveux détachés, avait été démolie. L’agence de presse officielle iranienne, Mizan, a déclaré que la destruction de la maison de son frère était due à sa “construction et utilisation non autorisées des terres” et que la démolition avait eu lieu des mois avant la compétition de Rekabi. Les militants antigouvernementaux disent qu’il s’agissait d’une démolition ciblée.

Rekabi est devenu un symbole du mouvement anti-gouvernemental en octobre après avoir participé à une compétition d’escalade en Corée du Sud sans porter le foulard obligatoire exigé des athlètes féminines de la République islamique. Dans une publication Instagram le lendemain, Rekabi a décrit le fait qu’elle ne portait pas de hijab comme “involontaire”, mais on ne sait pas si elle a écrit la publication ou dans quel état elle se trouvait à l’époque.

Depuis septembre, on signale une baisse du nombre d’agents de la police des mœurs dans les villes iraniennes. Le groupe a été créé en 2005 avec pour mission d’arrêter les personnes qui violent le code vestimentaire islamique du pays.

Dans un rapport publié samedi soir par l’ISNA, le procureur général d’Iran, Mohamed Jafar Montazeri, a déclaré que la police des mœurs avait été “fermée”. Il n’a fourni aucun autre détail sur l’état de la force, ou si sa fermeture était généralisée et permanente.

“Le pouvoir judiciaire continue de surveiller les actions comportementales au niveau communautaire”, a ajouté Montazeri.

Par ailleurs, la marine américaine a déclaré samedi avoir intercepté jeudi un navire de pêche dans le golfe d’Oman qui tentait de faire passer en contrebande 50 tonnes de munitions et un composant clé de missiles de l’Iran au Yémen.

Des experts ont accusé le gouvernement iranien de mener continuellement des opérations de contrebande d’armes illicites pour approvisionner les rebelles houthis du Yémen. Les cargaisons comprenaient des fusils, des grenades propulsées par fusée et des missiles. Le mois dernier, les États-Unis ont saisi 70 tonnes d’un composant de carburant de missile caché parmi des sacs d’engrais à bord d’un navire à destination du Yémen depuis l’Iran.

“Cette interdiction importante (jeudi) montre clairement que le transfert illégal d’aide létale et le comportement déstabilisateur de l’Iran se poursuivent”, a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, commandant de la 5e flotte américaine basée à Bahreïn, dans un communiqué.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de l’Iran sur la saisie.

L’Iran est le principal soutien des Houthis depuis que la force rebelle est descendue des montagnes du nord du Yémen en 2014 et s’est emparée de la capitale, Sanaa, forçant le gouvernement internationalement reconnu à l’exil. L’année suivante, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, armée d’armes et de renseignements américains, est intervenue pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir. Depuis 2014, les Nations Unies ont imposé un embargo sur les armes interdisant les transferts d’armes aux Houthis.

Les États-Unis se sont unilatéralement retirés de l’accord sur le nucléaire iranien – officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA – en 2018, sous la présidence de Donald Trump. Il a réimposé des sanctions à l’Iran, incitant Téhéran à commencer à renoncer aux termes de l’accord. L’Iran a longtemps nié avoir jamais recherché des armes nucléaires, insistant sur le fait que son programme nucléaire est pacifique.

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 3 décembre 2022. Elle a été mise à jour le 4 décembre 2022 pour corriger l’attribution d’une citation du principal procureur iranien. C’est l’agence de presse semi-officielle ISNA, et non l’agence de presse IRNA, qui a rapporté les propos sur la police des mœurs iranienne.

The Associated Press