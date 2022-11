Médias d’État : des hommes armés attaquent un bazar en Iran, tuant 5 personnes

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Des hommes armés ont ouvert le feu mercredi dans un bazar de la ville d’Izeh, dans le sud-ouest de l’Iran, tuant au moins cinq personnes et blessant des civils et des membres des forces de sécurité, a rapporté la télévision d’État.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait motivé l’attaque ou si elle était liée aux manifestations nationales qui ont secoué l’Iran au cours des deux derniers mois. Dix autres personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été blessées dans la fusillade, selon la télévision d’État.

La télévision d’État a déclaré que des groupes de plusieurs dizaines de manifestants s’étaient rassemblés dans différentes parties d’Izeh mercredi soir, scandant des slogans antigouvernementaux et lançant des pierres sur la police, qui a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser.

Des affrontements violents ont éclaté autour de certaines des manifestations alors que les forces de sécurité ont réprimé la dissidence. L’Iran a également connu un certain nombre d’attaques récentes imputées aux séparatistes et aux extrémistes islamiques, notamment une fusillade dans un important sanctuaire chiite le mois dernier qui a tué plus d’une douzaine de personnes.

The Associated Press