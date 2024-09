Medellín et Junior ouvrent ces miércoles les octavos de la finale de la Copa Betplay

Independiente Medellin et Junior de Barranquilla ouvrir este miércoles los octavos de final de la Copa Betplay, tournoi colombien et les ambos equipos ya han sido campeones : les antioqueños en trois occasions (1981, 2019 et 2020) et les atlanticenses en dos (2015 et 2017).

Le parti, prévu pour les 18h00 au stade métropolitain de Ditaires, Itagüí, est le premier d’une série à deux et entregara un casilla pour les quarts de finale de certains qui réunissent les clubs de première et deuxième division en le pays. Le campeón a remporté une coupe pour la phase 1 de la Copa Sudamericana de 2025.