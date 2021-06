MSF a déclaré mercredi avoir reçu une lettre de responsables demandant au groupe d’arrêter son travail dans la région sud-est de Dawei, où il dispense des soins de santé depuis plus de deux décennies.

En réponse à l’ordre de l’autorité régionale de Dawei, le groupe a publié une déclaration avertissant que « La suspension des activités de MSF pourrait mettre la vie de nombre de nos patients en danger à un moment où les services publics restent gravement perturbés. »

Essayant de clarifier la situation, MSF a déclaré avoir contacté des responsables régionaux pour tenter de « comprendre » le raisonnement de leur décision, qui, si elle était suivie, empêcherait le groupe de traiter plus de 2 000 personnes vivant avec le VIH dans la région.

Presque toutes les installations médicales publiques du Myanmar ont été fermées à la suite du coup d’État du 1er février, après que des médecins et d’autres responsables de la santé aient pris part à la grève civile en cours contre la prise de contrôle militaire.

Dawei est la ville natale du chef de l’armée birmane, Min Aung Hlaing, la région étant le théâtre de manifestations presque tous les jours depuis que des dirigeants civils démocratiquement élus ont été arrêtés et que les forces de sécurité ont cherché à prendre le contrôle.

L’ordre pour MSF de suspendre son travail intervient malgré une rencontre entre le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, et Hlaing le 3 juin. Maurer avait demandé que les responsables de la sécurité donnent un accès plus large à l’aide humanitaire dans le régions les plus touchées du pays.

Depuis le coup d’État, plus de 800 personnes sont mortes dans des affrontements entre l’armée birmane et des manifestants pro-démocratie, et de nombreuses autres ont été arrêtées pour leur rôle dans les manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays.

