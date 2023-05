Médecins Sans Frontières condamne le traitement de la Grèce et les expulsions de migrants

Un groupe humanitaire de premier plan a fustigé jeudi la Grèce pour son traitement des demandeurs d’asile sur l’île de Lesbos, réitérant les allégations d’expulsions illégales vers la Turquie et affirmant que les autorités utilisent la faim comme une arme contre certains migrants.

Médecins sans frontières, connu sous son acronyme français MSF, a déclaré dans un communiqué que la situation des demandeurs d’asile sur l’île de l’est de la mer Égée « se détériore continuellement ».

« De nombreuses personnes là-bas ont été exposées à la violence et ont été victimes d’enlèvements par des personnes masquées non identifiées, de refoulements qui les ont forcés à quitter la Grèce, de détentions arbitraires et de privation de nourriture et d’abri », a-t-il déclaré.

Le gouvernement grec a ordonné une enquête sur les allégations selon lesquelles un groupe de migrants aurait été illégalement expulsé de Lesbos vers la Turquie. Le rapport du New York Times de la semaine dernière a affirmé que les migrants avaient été emmenés sur un bateau des garde-côtes grecs qui les avait laissés dans un radeau en mer pour être récupérés par les garde-côtes turcs, qui les ont renvoyés en Turquie.

Athènes a nié à plusieurs reprises les allégations persistantes selon lesquelles elle se livrerait à de telles expulsions, connues sous le nom de refoulements. Lesbos est un point de débarquement majeur pour des milliers de personnes à la recherche d’une vie meilleure en Europe, qui traversent illégalement depuis la Turquie dans de petits bateaux fournis par des gangs de passeurs.

MSF a déclaré jeudi que la peur des refoulements empêchait de nombreux migrants nouvellement arrivés d’accéder à ses services de santé, tandis que d’autres introuvables pourraient avoir été secrètement expulsés.

« Lorsque nous sommes alertés de nouveaux arrivants qui ont un besoin urgent d’assistance médicale, nous passons des heures, parfois des jours, à les chercher car ils se cachent souvent dans les forêts », a déclaré Nihal Osman, coordinateur MSF à Lesbos. Osman a ajouté que depuis juin 2022, MSF n’avait pas été en mesure de trouver 940 personnes sur les lieux signalés.

Le groupe a également affirmé que les autorités grecques avaient cessé de donner de la nourriture le 17 mai aux personnes qui avaient terminé le processus d’enregistrement dans un centre de Lesbos pour les demandeurs d’asile en attendant l’examen de leurs offres.

« Le gouvernement utilise la nourriture comme levier pour forcer les gens à quitter l’établissement », a déclaré Osman. Il a également décrit comme des conditions « désastreuses » dans un autre centre où les demandeurs d’asile nouvellement arrivés sont envoyés pendant des jours, affirmant qu’il est surpeuplé et trop éloigné.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du gouvernement grec.

Près d’un million de personnes ont atteint la Grèce depuis la Turquie en 2015, la plupart atterrissant à Lesbos. Les chiffres ont ensuite chuté et, depuis 2019, Athènes a intensifié les patrouilles en mer pour réduire davantage les arrivées.