Médecins et travailleurs humanitaires choqués par l’explosion meurtrière à l’hôpital de Gaza

Beaucoup de ceux qui ont été tués dans l’explosion qui a détruit un hôpital à Gaza mardi s’étaient tournés vers cet établissement géré par l’église parce qu’ils pensaient que ce serait un endroit relativement sûr alors qu’ils n’avaient nulle part où aller, ont déclaré mercredi des responsables humanitaires.

Des personnes âgées, de jeunes enfants et des patients trop malades ou blessés pour bouger étaient entassés à l’intérieur de l’hôpital arabe al-Ahli lorsqu’il a été secoué par une explosion ce soir-là. Certains patients se trouvaient sur des tables d’opération lorsque les plafonds se sont effondrés sur eux.

« Les gens qui s’abritaient… ils étaient désespérés. S’ils avaient eu la chance d’aller ailleurs, ils l’auraient fait », a déclaré le chanoine Richard Sewell, une figure éminente de l’Église anglicane de Jérusalem, qui gère l’hôpital.

« Je pense qu’ils sentaient qu’ils n’avaient pas le choix et espéraient simplement qu’ils auraient de la chance. Et tragiquement, effroyablement, ils n’ont pas eu de chance et ils n’étaient pas en sécurité. »

Le Hamas a imputé l’explosion à une frappe aérienne israélienne, tandis que les Forces de défense israéliennes affirment que « des renseignements provenant de sources multiples » montrent qu’elle a été causée par une roquette ratée par le Jihad islamique, un autre groupe militant palestinien.

REGARDER | Ne « soyez pas la proie » des « mensonges » sur l’explosion de l’hôpital de Gaza : porte-parole de Tsahal : Le porte-parole de Tsahal demande aux pays voisins de ne pas « devenir la proie » des « mensonges » liés à l’explosion d’un hôpital à Gaza Vidéo en vedette« Ils se rangent du côté des ténèbres », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel. Jonathan Conricus a parlé des personnes et des pays qui doutent de l’affirmation d’Israël selon laquelle il n’est pas responsable de l’attaque meurtrière contre un hôpital à Gaza. « Ce que je demande à nos chers voisins de la région, c’est de ne pas devenir la proie de fausses nouvelles, de faussetés et de mensonges falsifiés par une organisation terroriste. »

Quelle qu’en soit la cause, il y a eu plus de 50 frappes contre des établissements de santé à Gaza depuis la dernière vague de violence, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Richard Peeperkorn, représentant de l’OMS pour la Cisjordanie et Gaza, affirme que 15 agents de santé ont été tués et 27 blessés.

Les humanitaires et les médecins conviennent que de telles attaques sont particulièrement odieuses car, même en temps de guerre, les établissements de santé et les travailleurs qui tentent de sauver des vies civiles sont censés rester intacts en vertu du droit international, y compris de la quatrième Convention de Genève.

Des familles de Gaza transportent leurs affaires alors qu’elles quittent l’hôpital al-Ahli, qu’elles utilisaient comme abri, mercredi. (Abed Khaled/Associated Press)

«Le fait que cet état de droit ait été bafoué à plusieurs reprises crée une situation intenable», a déclaré Joseph Bellibeau, directeur général de Médecins sans frontières Canada.

« Ce qui se passe est inadmissible. »

REGARDER | Une « situation intenable » : La situation à Gaza est « inadmissible », déclare un responsable de Médecins sans frontières après que l’hôpital ait été touché par une frappe aérienne Vidéo en vedetteLe directeur exécutif de Médecins sans frontières Canada, Joseph Belliveau, a déclaré mardi à Power & Politics depuis Genève que des centaines de personnes se réfugient dans les hôpitaux de Gaza « parce qu’elles se sentent si vulnérables dans la rue qu’elles pensaient que les hôpitaux seraient des endroits relativement plus sûrs – et ils devraient être.’

Mardi, l’hôpital était rempli de personnes qui avaient été forcées de quitter leurs maisons alors qu’Israël poursuivait son attaque, en représailles à l’incursion du Hamas le 7 octobre. Lors de cette attaque, des militants du Hamas ont tué des centaines de civils et pris plus de 150 personnes en otages. — dont plusieurs Canadiens.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées dans l’explosion de l’hôpital mardi. Le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que 471 personnes sont mortes et 314 autres ont été blessées, un bilan qui en ferait l’un des événements civils les plus meurtriers du conflit qui dure depuis des décennies entre Israël et le Hamas.

Des conditions « atroces »

Soutenu par des associations caritatives, l’hôpital arabe al-Ahli est décrit sur son site Internet comme « un havre de paix au milieu de l’un des endroits les plus troublés au monde ». L’établissement de 80 lits situé dans le quartier Zeitoun de la ville de Gaza gère des programmes gratuits pour détecter le cancer du sein, soutenir les femmes âgées et offrir une aide gratuite aux communautés environnantes.

Belliveau affirme que les médecins ont désormais effectué des interventions chirurgicales dans d’autres hôpitaux de la ville. Il a dit qu’ils faisaient des opérations au sol ou dans les couloirs dans des conditions d’hygiène « atroces » sans aucune anesthésie.

Il dit que les médecins craignent que les personnes blessées dans l’explosion ne meurent parce que le territoire manque de médicaments, d’eau et d’autres fournitures essentielles en raison du blocus lancé par Israël la semaine dernière.

ÉCOUTER | Nulle part où aller à Gaza : Comme ça arrive17h45Le révérend « désespérément triste et frustré » par l’explosion d’un hôpital à Gaza

Un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu’Israël commencerait à autoriser l’entrée à Gaza de nourriture, d’eau et de médicaments en provenance d’Egypte « tant que ces fournitures n’atteindront pas le Hamas ». Le communiqué ne précise pas le montant de l’aide qui sera envoyée ni la date à laquelle elle pourrait arriver.

Mike Ryan, directeur exécutif du Programme d’urgence sanitaire de l’OMS, a déclaré qu’il était « inhumain » de laisser les agents de santé de Gaza face au dilemme : prendre soin de leurs patients ou fuir pour sauver leur propre vie. Il a déclaré que les médecins et les infirmières choisissaient leurs patients plutôt qu’eux-mêmes.

« Il est absolument clair pour toutes les parties à ce conflit où se trouvent les établissements de santé », a déclaré Ryan.

« Il est absolument clair que les soins de santé ne sont pas une cible… C’est inscrit dans le droit international humanitaire. Et nous avons vu ces violations encore et encore au cours de la semaine dernière. Et cela doit cesser. Cela doit cesser. »