L’ancienne star de Hollyoaks, Carley Shelton, est la dernière star du savon à rejoindre le casting de Doctors.

Avec rien d’autre que du drame en réserve pour le reste de 2021, voici la vérité sur les dernières allées et venues du drame médical …

BBC

Carley Stenson, ancienne actrice de Hollyoaks, a rejoint le casting de Doctors

Harriet Shelton (Carley Stenson) – a rejoint

L’ancienne star de Hollyoaks Carley Stenson a fait sa première apparition sur Doctors plus tôt ce mois-ci (avril 2021) en tant que sergent de police Harriet Shelton.

La star du feuilleton, qui a joué Steph Cunningham dans Hollyoaks, a déclaré sur les réseaux sociaux à l’époque: «Je ne pourrais pas être plus reconnaissant de travailler en cette période difficile et très heureux que ce soit avec un scénario craquant, avec des acteurs très expérimentés et impressionnants dans un endroit si positif.

«Le sergent Harriet est prêt. De travailler à nouveau après si longtemps, pendant cette période troublante … pendant la grossesse, sachant à quel point cela a été difficile pour tout le monde. Je sais que j’ai beaucoup de chance, que je suis vraiment reconnaissant et que je suis extrêmement excité.

«Merci aux médecins @ bbc # d’avoir déjà rendu ce voyage aussi amusant.»

Le cuivre chevronné Rob Hollins n’a pas vraiment accueilli Harriet à bras ouverts au poste de police et a rapidement fait savoir qu’il n’était pas heureux de devoir la guider après sa première apparition sur le feuilleton.

Parlant de la relation tumultueuse de son personnage avec Rob, Carley a récemment révélé à Savon intérieur: «Harriet est une officière très déterminée et compétente, et sur le plan du travail, elle ira de mieux en mieux. Nous verrons qu’il y a une camaraderie et une confiance entre elle et Rob.

BBC

La star de la scène Ross McIntyre a rejoint Doctors sous le nom de Luca McIntyre en mars 2021

Luca McIntyre (Ross McLaren) – rejoint

Ross McLaren a rejoint le casting de Doctors en tant que nouveau venu Luca McIntrye en mars 2021.

Doctors est le premier coup de poignard de la star de la scène dans un rôle télévisé.

L’acteur, qui a déjà joué dans des productions théâtrales, notamment Big the Musical et Guys and Dolls, a déclaré Savon intérieur en rejoignant l’émission de la BBC: «Ma grand-mère était déjà une visionneuse de Doctors, et ma mère est maintenant une grande fan, car elle la regarde depuis que j’ai eu le travail – donc ça va être très excitant de voir mon visage apparaître.»

Les médecins téléspectateurs savent que la nouvelle infirmière praticienne n’a pas eu le meilleur départ lors de sa première journée à The Mill après son arrivée tardive.

Au moment où Lucas a commencé à s’installer dans son nouveau travail, il a été révélé qu’il était sans abri et surfait sur un canapé.

BBC

Ruthie Henshall a commencé un rôle d'invité récurrent sur Doctors en mars 2021

Miranda Evans (Ruthie Henshall) – a rejoint

Ruthie Henshall a commencé un rôle d’invité récurrent sur Doctors en mars 2021.

La star de la scène, qui est également apparue dans la série de l’année dernière de I’m A Celebrity, incarne Miranda Evans, la nouvelle responsable du groupe de participation des patients.









Il est devenu évident que Miranda n’avait pas la meilleure réputation lorsque la réceptionniste Valerie Pitman a révélé à Bear qu’elle connaissait Miranda – et qu’elle était une terrible gestionnaire et une brute.

Quand Bear a commencé à bavarder sur le nouveau chef du PPG à un nouveau collègue, il a été stupéfait de découvrir qu’il parlait à THE Miranda Evans.