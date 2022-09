Le Dr Katie McHugh ne dort pas beaucoup ces jours-ci. Après avoir travaillé des quarts de 12 heures dans plusieurs cliniques d’avortement dans l’Indiana, McHugh, un OB / GYN, ne s’effondre pas dans son lit. Les pensées de ses patients la tiennent éveillée la nuit : la femme enceinte qui a conduit 20 heures à la clinique, effrayée et désespérée de se faire avorter ; les familles esquivant les manifestants anti-avortement en leur criant des menaces à travers un porte-voix dans les parkings des cliniques ; les patients qu’elle ne pouvait pas aider. Avant l’annulation de Roe v. Wade en juin, qui a mis fin à près de 50 ans de droits fédéraux à l’avortement, McHugh, 42 ans, estime qu’elle a vu entre 15 et 20 patients pour des rendez-vous liés à l’avortement chaque jour. Depuis la décision de la Cour suprême, il y a maintenant des jours où elle pratique 50 avortements. McHugh et d’autres médecins de tout l’État se sont précipités pour aider les patients à accéder à l’avortement avant le 15 septembre, lorsque l’interdiction de l’avortement dans l’Indiana est prêt à prendre effet. L’interdiction comprend des exceptions pour le viol, l’inceste, les anomalies fœtales mortelles et pour protéger la vie et la santé de la mère. L’interdiction coupera l’accès à l’avortement aux personnes des États voisins de l’Indiana, notamment l’Ohio, le Kentucky et le Tennessee, qui dépendaient des cliniques de l’État lorsque leurs propres États ont promulgué des interdictions plus strictes ou rendu la procédure illégale. “C’est dévastateur”, a déclaré McHugh à CNBC Make It. “Il y a des jours où on a l’impression de se noyer de désespoir à la perte de [abortion] droits. Il y a des jours où nous sommes tellement dépassés.”

L’avortement est interdit dans au moins 12 États avec des exceptions limitées, le New York Times rapports, et davantage d’États devraient promulguer des interdictions ou d’autres limites à la procédure dans les mois à venir. Au cours des trois derniers mois, des médecins comme McHugh ont dû naviguer dans le chaos et la confusion qui ont suivi la disparition de Roe. Pour certains, la décision du tribunal a entraîné un changement soudain dans les plans de carrière, tandis que pour d’autres, cela a signifié un environnement de travail plus effrayant et instable. “Vous ne pouvez même pas identifier une émotion réelle”, dit McHugh. “Nous sommes presque insensibles au nombre de patientes qui vont souffrir, au nombre de patientes qui seront obligées de poursuivre des grossesses auxquelles elles n’ont pas consenti ou qu’elles n’ont pas les moyens de supporter.”

“Nous n’avons pas l’habitude de débattre pour savoir si nous enfreignons la loi”

Le Dr Allie Linton considère son travail de directrice médicale associée de Planned Parenthood of Wisconsin comme une vocation, un élément essentiel de ce qu’elle est censée faire en tant que médecin. Cette mission est devenue compliquée dans un Wisconsin post-Roe, alors que l’État est revenu à une loi de 1849 qui interdit aux médecins de pratiquer des avortements, sauf pour sauver la vie d’une mère, dès que la décision historique a été annulée. Avant l’annulation de Roe, Linton, 37 ans, prodiguait des soins d’avortement à des patientes du Wisconsin 3 à 4 jours par semaine ; dans une semaine typique, elle et ses collègues effectuaient 30 à 50 avortements. Maintenant, ce nombre est proche de zéro, sauf pour les patients qui bénéficient de l’exemption à vie étroite. Linton, qui est basé à Milwaukee, à la place conduit une heure à Waukegan, Illinois, deux fois par mois dans un centre de planning familial pour y pratiquer des avortements. “Cela a été un changement assez radical dans mon emploi du temps quotidien”, déclare Linton, qui a travaillé dans les soins d’avortement pendant 11 ans.

Dr Allie Linton Photo : Allie Linton

L’interdiction de l’avortement dans le Wisconsin a entraîné une “composante vague, déroutante et non médicale ” des emplois des prestataires ” qui ne devrait vraiment pas exister entre moi et mon patient “, dit Linton. “Tout d’un coup, nous avons cette menace très imminente d’une accusation criminelle d’être persécuté”, ajoute-t-elle. “Nous n’avons pas l’habitude de débattre pour savoir si nous enfreignons la loi [at our jobs]. Nous sommes généralement capables de nous concentrer uniquement sur notre serment de ne pas faire de mal et de nous concentrer sur le patient devant nous.” Beaucoup de Wisconsin de Linton les patientes ne peuvent pas se rendre en Illinois pour se faire avorter parce que leur travail ne leur laisse pas de temps libre ou parce que ils n’ont pas les moyens de payer les frais de garde d’enfants ou de transport. “Pour de nombreux patients, il est tout simplement écrasant, déroutant et frustrant d’essayer même de naviguer dans le système”, explique Linton. “Nous faisons de notre mieux, mais nous avons eu beaucoup de patientes qui sont juste en larmes et qui ont l’impression que l’accès à un avortement sécurisé est insurmontable… C’est déchirant, car restreindre l’accès va pousser les gens à prendre des décisions médicales incroyablement dangereuses.”

“Je réévalue à quoi ressemble ma carrière”

Le Dr DeShawn Taylor ne sait pas à quoi ressemblera son travail dans une semaine. Taylor, 47 ans, est le fondateur et PDG de Desert Star Family Planning à Phoenix, l’un des rares centres de soins de santé en Arizona qui propose encore des avortements. Le sort de l’avortement dans l’État – et la capacité de Taylor à effectuer la procédure – repose sur une décision de justice qui devrait être rendue la semaine prochaine. Un cas dans le comté de Pima déterminera s’il faut ou non lever une injonction sur l’interdiction de l’avortement en Arizona. Si l’ordonnance du tribunal est levée, tous les avortements deviendront illégaux, sauf pour sauver la vie de la mère. Taylor n’a pas pratiqué d’avortement chirurgical depuis juin en raison de pénuries de personnel qui ont été entraînées, en partie, par le renversement de Roe. “Les gens hésitent à travailler ici ou refusent d’aider aux soins d’avortement parce qu’ils pensent que tout avortement est déjà illégal en Arizona”, explique Taylor. “Je me dis : ‘Tu penses que je veux aller en prison ? Tu penses que je te mettrais vraiment en danger ?’ Mais c’est le pouvoir de la propagation de la désinformation.”

Dr DeShawn Taylor Photo: De Shawn Taylor