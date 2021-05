Médecins: 200 Palestiniens blessés dans les affrontements d’Al-Aqsa avec la police

La police israélienne a déclaré que les manifestants leur avaient lancé des pierres, des feux d’artifice et d’autres objets, blessant six policiers qui nécessitaient des soins médicaux. «Nous répondrons d’une main lourde à toutes les violentes perturbations, émeutes et attaques contre nos forces», a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi soir.