Médecine préventive

Avec la récente pandémie, de nombreux patients ont reporté les dépistages du cancer qui sont si vitaux. Ces dépistages doivent être mis en place précocement auprès des patients, quel que soit leur âge ou leur sexe. L’impact que ces maladies évitables peuvent avoir peut être dévastateur pour les patients et leurs proches. La détection précoce est essentielle, ce qui fait que la plupart des cancers sont très traitables.

Les moyens de détecter les cancers sont très simples. Les auto-examens des seins et les mammographies peuvent aider à détecter précocement les problèmes mammaires. Pour le cancer du côlon, les coloscopies sont l’étalon-or, cependant, il existe d’autres moyens de tester le cancer du côlon que vous pouvez faire à domicile. Des contrôles réguliers avec votre médecin sont essentiels pour aider à la détection précoce non seulement du cancer, mais aussi pour trouver d’autres diagnostics facilement traitables, tels que l’hypertension artérielle, le diabète, etc.

La clé du maintien d’une bonne santé est de détecter les problèmes tôt afin que le traitement puisse commencer dès que possible. Étant donné que la plupart des maladies peuvent être gérées pour vous aider à avoir une bonne qualité de vie, plus elles sont détectées tôt, mieux c’est. Votre santé ne peut pas attendre, alors ne remettez pas à plus tard une visite chez votre médecin ou ne remettez pas à plus tard ce test pour une maladie évitable. Faites-le pour vous et pour vos proches.

