Médecine familiale pour tous : les centres de santé communautaires desservent leurs voisins, mais des problèmes de capacité demeurent

Manteau Blanc Art Noir26:30Le secret du succès dans les centres de santé communautaires

Chaque jour, les employés du Centre de santé communautaire du centre-ville, près du centre-ville d’Ottawa, voient un large éventail de patients, des personnes sans logement aux personnes âgées en passant par les familles avec de jeunes enfants qui ont du mal à trouver un médecin de famille.

Semblable à une zone de recrutement scolaire, l’idée est que toute personne qui vit dans la région – qui comprend le Glebe, le centre-ville et le vieil Ottawa-Sud – est automatiquement en mesure de se qualifier pour les services du centre. C’est une tentative de combler les lacunes dans une province où plus de deux millions de personnes vivent sans soins primaires.

Maintenant, cependant, tout comme les bureaux de soins primaires à travers le pays, il fait face à ses propres problèmes de capacité. Alors que les centres de santé communautaires (CSC) visent à être plus efficaces avec leur personnel existant pour résoudre certains de ces problèmes, les défenseurs demandent aux ministères de la santé d’intensifier leurs efforts pour fournir davantage de soins de santé en équipe.

Le personnel de la clinique et d’autres fournisseurs de soins primaires disent que le reste du Canada peut apprendre beaucoup du modèle de soins collaboratifs et complets du centre-ville et de l’accès aux médecins de famille en fonction de l’emplacement.

Le centre de santé communautaire du centre-ville offre un accès localisé aux médecins de famille. (Trevor Pritchard/CBC)

Contrairement au cabinet du médecin de famille, qui ne s’occupe que des soins primaires, le modèle CSC associe les médecins de famille à d’autres professionnels de la santé, comme les infirmières, les travailleurs sociaux et les diététistes. De cette façon, les médecins peuvent se concentrer sur la partie médicale tandis que les patients peuvent accéder à une gamme de soins sous un même toit.

Centretown a débuté en 1969 en tant que centre de ressources communautaires, le premier du genre en Ontario, puis est devenu un centre de santé communautaire en 1974.

Les clients peuvent accéder à une gamme de services, allant de la réduction des méfaits et des douches pour les personnes sans logement, aux services de santé mentale, à l’aide pour trouver un refuge d’urgence et à un programme de la petite enfance pour les familles avec des enfants de moins de cinq ans.

Il y a aussi des agents de santé communautaires, des diététistes et des physiothérapeutes sur place.

Le centre a pour mission de répondre aux besoins sanitaires et sociaux d’une clientèle complexe et pouvant être détourné par médecins limité à des rendez-vous standard et courts.

« S’ils sont trop complexes, nous disons: » Oui, nous sommes l’endroit pour vous servir « », explique Michelle Hurtubise, directrice générale de la clinique.

Michelle Hurtubise est directrice générale du Centre de santé communautaire du Centre-ville. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif où les médecins et les infirmières praticiennes sont des employés du centre. (Trevor Pritchard/CBC)

C’est également l’un des rares cabinets de soins primaires à Ottawa qui offre des soins d’affirmation de genre aux personnes transgenres.

Les médecins de famille évitent les maux de tête des petites entreprises

Un autre aspect unique du modèle de Centretown est la dotation en personnel de la clinique. Contrairement aux pratiques familiales traditionnelles, où les médecins fonctionnent généralement comme de petites entreprises – supportant des frais généraux élevés et des responsabilités administratives importantes, comme l’embauche et le licenciement – Centretown est créé comme une organisation à but non lucratif où plus de 220 employés à temps plein et à temps partiel temps que les médecins et les infirmières praticiennes sont des employés du centre.

« Je ne veux pas être propriétaire d’une petite entreprise. Je veux faire ce pour quoi j’ai été formée, c’est-à-dire être clinicienne », déclare la Dre Erin Hanssen, l’une des médecins de Centretown.

Le Dr Erin Hanssen est l’un des médecins du centre, qui sont également rémunérés d’une manière distincte de leurs homologues rémunérés à l’acte. (Trevor Pritchard/CBC)

Les médecins sont également rémunérés d’une manière distincte de leurs homologues rémunérés à l’acte, ce qui leur donne un revenu stable plus une pension et des avantages sociaux.

Cette différence a rendu l’embauche beaucoup plus facile, dit Hurtubise. Alors que les résidences en médecine familiale et les postes de personnel n’ont pas été pourvus ailleurs au pays, elle dit qu’ils ont « eu la chance que nous n’ayons pas eu de difficulté de recrutement ».

REGARDER | Derrière la pénurie de médecins de famille au Canada : Qu’y a-t-il derrière la pénurie de médecins de famille au Canada? Les médecins de famille Dre Kamila Premji et Dre Rita McCracken discutent de la pénurie de médecins de famille au Canada et de ce qui peut être fait pour remédier à la situation.

Le centre-ville est en grande partie financé par le ministère de la Santé, 85 % de son financement provenant de la province.

Répondre à un besoin critique en écho à travers le pays les médecins du centre-ville invoquent leur longue liste de patients — ils comptent près de 15 000 clients — et leurs bons résultats en matière de santé comme preuve que ce modèle de soins de santé fonctionne bien.

Approche de soins en équipe

Il existe actuellement environ 120 CSC à travers le Canada , avec de nouveaux en préparation. Le modèle fait partie d’un paysage changeant des soins de première ligne, un paysage qui, selon de nombreux médecins, donne la priorité au patient.

« Je pense que l’approche axée sur l’équipe est ce qu’il y a de mieux pour le client, car il peut obtenir le service dont il a besoin quand il en a besoin », déclare la docteure Alison Eyre, médecin du centre-ville.

Nous prévenons les amputations de membres, la rétinopathie, l’hypertension artérielle et nous devenons alors un modèle très rentable. -Michelle Hurtubise

Elle souligne la capacité de la clinique à fournir rapidement des services spécifiques aux patients, qu’il s’agisse de vaccination, d’un travailleur social ou d’une infirmière de proximité. « La plupart de nos services payants [clinics] n’ont pas accès à de telles ressources », dit-elle.

Hurtubise affirme également que le CCHC a « de meilleurs résultats à tous les niveaux » pour ses clients en ce qui concerne des problèmes tels que le diabète, le contrôle de la pression artérielle et le sevrage tabagique. « C’est donc une énorme économie de soins de santé », dit-elle.

Par exemple, elle dit qu’une personne atteinte de diabète utilisant un CHC peut consulter un diététicien couvert par l’OHIP pour contrôler sa glycémie, et d’autres professionnels de la santé dont elle pourrait avoir besoin, comme un podologue pour les semelles intérieures.

« Nous prévenons les amputations des membres, la rétinopathie, l’hypertension artérielle et l’hypertension et nous devenons alors un modèle très rentable », a-t-elle déclaré.

De plus, ils peuvent bénéficier d’un processus d’orientation plus fluide, car les médecins savent qu’ils envoient des patients à des spécialistes ayant de l’expérience dans des communautés vulnérables ou mal desservies.

« Je pense que les soins en équipe donnent de meilleurs résultats, point final », fait écho la Dre Jennifer Rayner, directrice de la recherche et de l’évaluation à l’Alliance pour des communautés en santé, un programme de recherche qui aide à déterminer comment le système de santé de l’Ontario peut mieux servir les populations vulnérables.

La patiente Amanda Massia, au centre, est assise dans une salle d’examen du Centre de santé communautaire du Centre-ville et s’entretient avec la Dre Erin Hanssen, à droite, et Michelle Hurtubise. (Trevor Pritchard/CBC)

Rayner voit également le potentiel pour des endroits comme Centretown d’atteindre des communautés qui peuvent être négligées par le domaine médical.

Elle pointe « des tonnes et des tonnes de preuve » que des environnements comme le centre-ville soutiennent des communautés qui ne sont « souvent pas visibles » ailleurs. Et, ce faisant, réduit le nombre de ces communautés qui se rendent aux urgences.

« Nous avons constaté que même si les CHC desservaient une population 70 % plus complexe que l’Ontarien moyen, ils se rendaient moins souvent aux urgences », dit-elle.

Les chercheurs aussi trouvé un taux de visites aux services d’urgence de 21 % inférieur aux prévisions pour les clients des CSC par rapport à la moyenne provinciale.

Les centres de santé communautaire au Canada acceptent régulièrement plus de patients racialisés et à faible revenu que les cabinets de médecins traditionnels, explique le Dr Andrew Boozary. (Soumis par le Réseau universitaire de santé)

Le Dr Andrew Boozary, médecin de soins primaires et directeur exécutif de la santé de la population et de la médecine sociale au University Health Network de Toronto, est d’accord. Il dit que les CSC au Canada acceptent régulièrement plus de patients racialisés et à faible revenu que les cabinets de médecins traditionnels.

« Il n’y a pas d’ajustement au risque, ni d’incitatif, pour que les équipes de santé familiale prennent en charge des patients plus malades, plus pauvres et racialisés », a-t-il déclaré.

C’est pourquoi, dit-il, il y a souvent un tel « décalage entre les besoins en soins de santé et le type de soins primaires ressources mises à disposition. »

REGARDER | À l’intérieur de la crise des médecins de famille au Canada : « J’ai l’impression d’échouer » : la crise des médecins de famille au Canada La crise de la médecine familiale a deux faces et des conséquences profondes pour nous tous. Nick Purdon rencontre une patiente âgée d’une région rurale de l’Ontario qui essaie de trouver un médecin de famille depuis un an et une médecin de famille débordée qui avoue manquer des choses avec ses patients.

Hanssen dit que c’est certainement le cas pour des patients comme Amanda Massia qui auraient autrement du mal à trouver des soins appropriés.

« Amanda a un revenu fixe. Amanda a d’importants problèmes médicaux et de santé mentale et elle fume. La consommation de substances fait donc également partie de ses problèmes », dit-elle.

Pour Massia, les soins qu’elle reçoit au centre-ville sont « très, très importants ». Elle dit qu’elle a été dans et hors des établissements de santé mentale pendant une grande partie de sa vie et préfère l’approche du CCHC. « Ce n’est pas agréable d’être enfermée dans un service. Être libre et pouvoir entrer et parler à quelqu’un, c’est beaucoup mieux », dit-elle.

De gauche à droite, Michelle Hurtubise, la patiente Amanda Massia et la Dre Erin Hanssen à l’extérieur de la clinique du centre-ville d’Ottawa. (Trevor Pritchard/CBC)

Au centre-ville, Massia reçoit ce qu’on appelle des soins de santé primaires complets, qui sont distincts des soins primaires standards, explique le Dr Hanssen. Elle considère les soins primaires comme la gestion de la maladie, alors que les soins de santé primaires comprennent également la promotion de la santé et la prévention des maladies.

Le centre est maintenant au maximum

Cependant, même le centre-ville n’est pas à l’abri des types de problèmes de capacité qui entravent souvent la recherche de soins familiaux par les Canadiens.

« Malheureusement, nous sommes à pleine capacité », déclare Hurtubise de la clinique. Bien qu’il reste ouvert pour les services sans rendez-vous comme la santé mentale et la toxicomanie, en ce qui concerne les médecins de famille, même ceux qui vivent dans la zone de recrutement sont refusés.

« Malheureusement, bien que nous soyons dans la zone desservie du CSC du Centre-ville et que nous ayons essayé par le passé, il est bien connu qu’ils ne prennent pas de nouveaux patients », déclare Carolyn Inch, une résidente d’Ottawa, une personne âgée qui dit qu’elle pense que le modèle du Centre-ville est supérieur aux fournisseurs de services payants traditionnels, jusqu’à présent, elle n’a pas pu accéder à leurs services. « Il est nécessaire de repenser complètement notre approche des soins de santé », a-t-elle déclaré.

Hurtubise comprend les frustrations d’Inch. « Certaines des conversations que nous avons [are] « Alors, que pouvons-nous faire dans nos propres systèmes pour augmenter la capacité ? De quelles manières pourrions-nous envisager d’améliorer certaines de nos propres efficacités ? » dit-elle.