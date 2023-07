Médecine du Nord-Ouest – Shaw Local

SYCAMORE – L’intelligence artificielle a aidé les médecins qui effectuent des coloscopies à obtenir une augmentation de 13 % de la détection et de l’élimination des polypes colorectaux, selon une étude partagée par Northwestern Medicine lors d’une conférence à Chicago en mai.

Désormais, Medtronic GI Genius – le système de détection assistée par ordinateur approuvé par la Food and Drug Administration utilisant l’intelligence artificielle qui a permis aux médecins de dépister plus efficacement les patients atteints de cancer du côlon – va être équipé dans chaque suite d’endoscopie des neuf centres de soins aigus de Northwestern Medicine hôpitaux et quatre centres de consultations externes. Sont inclus l’hôpital Kishwaukee de Northwestern Medicine, l’hôpital McHenry et l’hôpital Huntley.

Le Dr David Manuel, gastro-entérologue pour Northwestern Medicine à Sycamore, a déclaré que les médecins effectuant des coloscopies s’appuient sur la lumière blanche pour éclairer les entrailles d’un patient. Cette lumière permet aux médecins de voir à travers une petite caméra pour rechercher des polypes, et ce processus sera toujours utilisé maintenant que l’IA est sur les lieux.

« Mais il existe maintenant un processeur qui essaie d’identifier les anomalies comme il le peut en utilisant l’IA », a déclaré Manuel. « Cela apparaît essentiellement comme une boîte à l’écran, et c’est à l’endoscopiste de déterminer, ‘Hé, est-ce réel ou est-ce quelque chose qui n’est qu’une fausse alerte ?’ ”

Parce que la procédure n’a effectivement pas changé, les patients qui reçoivent une coloscopie à Northwestern Medicine, selon toute vraisemblance, ne réaliseront pas que l’intelligence artificielle agit essentiellement comme une deuxième paire d’yeux, ou une deuxième opinion, pour leur procédure, a déclaré Manuel.

Les taux de détection des polypes colorectaux sont importants pour les gastro-entérologues car c’est le meilleur moyen de mesurer la qualité des examens de coloscopie administrés aux patients.

« Plus votre taux de détection d’adénome ou votre taux de polypes est élevé, plus la probabilité que vous soyez en mesure de prévenir essentiellement le cancer du côlon est élevée », a déclaré Manuel. « Parce que ce que nous savons du cancer du côlon, c’est que ces tumeurs commencent par des polypes du côlon. Si nous pouvons trouver les polypes à un stade précoce [and] retirez-les, nous pouvons empêcher le cancer du côlon de se développer plus tard.

« Donc, tout ce qui peut nous aider à identifier les polypes, qui, à son tour, nous aidera à réduire le développement du cancer du côlon. »

Sur une période de six mois, 21 gastro-entérologues ont effectué 4 820 coloscopies dans le cadre d’une étude de Northwestern Medicine ; neuf de ces professionnels de la santé ont utilisé le logiciel de détection assistée par ordinateur la plupart du temps.

Selon un communiqué de presse, les gastro-entérologues qui ont utilisé le logiciel d’IA avaient des taux de détection et d’élimination des polypes significativement plus élevés.

Les adénomes, le type le plus courant de polype colorectal, ont été trouvés et éliminés à un taux plus élevé par les médecins utilisant le logiciel que par ceux qui ne l’ont pas fait, et des recherches antérieures ont montré que chaque augmentation de 1 % du taux de détection des adénomes est associée à une augmentation de 3 % diminution du risque de cancer dans les cinq ans suivant une coloscopie, selon le communiqué.

« Cela signifie que les coloscopies assistées par ordinateur pourraient réduire les futurs diagnostics de cancer du côlon jusqu’à 39 % », a déclaré le Dr Rajesh Keswani, directeur de l’endoscopie du Northwestern Memorial Hospital et directeur de la qualité du Northwestern Medicine Digestive Health Center. « Les résultats pourraient même être plus spectaculaires dans les hôpitaux de banlieue ou ruraux, où moins de coloscopies de dépistage sont effectuées et où il peut y avoir plus de variation de qualité. »

Le Dr John Pandolfino, chef de la gastro-entérologie et de l’hépatologie à Northwestern Medicine, dirige également le Center for Artificial Intelligence and Mathematics in Gastroenterology, un programme unique en son genre qui collabore avec des ingénieurs de la McCormick School of Engineering de la Northwestern University pour créer nouveaux services médicaux.

Il a déclaré que l’investissement de Northwestern Medicine dans l’IA signifie l’engagement du fournisseur de soins de santé à améliorer les soins aux patients.

« Notre équipe développe constamment de nouvelles façons d’être plus précise et efficace dans les soins que nous prodiguons », a déclaré Pandolfino. « C’est incroyablement gratifiant de savoir que cette technologie sera disponible pour les patients dans tous les sites de Northwestern Medicine où des coloscopies sont effectuées. »