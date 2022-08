Médecine charlatan ou miracle médical ?

“La sangsue est un guichet unique”, déclare Adnan Prsic, MD, professeur adjoint de chirurgie plastique et reconstructive à la Yale Medical School. “Ils font le travail d’éliminer le sang, mais sécrètent également des composés qui agissent comme des anticoagulants, des inhibiteurs plaquettaires et des vasodilatateurs, tous destinés à rendre le sang plus fluide et plus conducteur.”

Sans l’utilisation de sangsues, certains rattachements microchirurgicaux ne seraient tout simplement pas possibles, explique Vishal Thanik, MD, chirurgien plasticien au Langone Health Medical Center de l’Université de New York. “Les sangsues augmentent le nombre de doigts que nous pouvons attacher”, dit-il. “Qu’il s’agisse de scalps, de pénis, d’oreilles, ils sont comme un pont, permettant au corps de reconnecter ses propres veines.”