Médecin légiste : des étudiants UVA tués ont reçu une balle dans la tête

RICHMOND, Virginie (AP) – Trois joueurs de football de l’Université de Virginie qui ont été abattus dans un bus alors qu’ils revenaient d’une excursion sur le terrain sont tous morts d’une blessure par balle à la tête, selon le Bureau du médecin légiste en chef.

La cause du décès de Lavel Davis Jr., D’Sean Perry et Devin Chandler a été publiée en réponse à une demande de l’Associated Press jeudi. LaKeshia Johnson, administratrice du district central du bureau du médecin légiste, a également déclaré dans un e-mail que le mode de décès était un homicide.

Les étudiants ont été abattus tard dimanche soir alors qu’ils retournaient sur le campus après s’être rendus à Washington, où ils ont vu une pièce de théâtre et dîné ensemble. Les autorités ont déclaré que Christopher Darnell Jones Jr., un étudiant de l’UVA et ancien membre de l’équipe de football qui était en voyage, a commencé à tirer sur des étudiants dans le bus charter alors qu’il s’arrêtait dans un parking du campus.

Jones, 23 ans, fait face à un meurtre au deuxième degré et à d’autres accusations découlant de la fusillade, qui a déclenché une chasse à l’homme et un verrouillage du campus de 12 heures avant que Jones ne soit appréhendé dans la banlieue de Richmond. Jones est détenu sans caution.

Un témoin a déclaré à la police que le tireur avait ciblé des victimes spécifiques, en abattant une pendant qu’il dormait, a déclaré mercredi un procureur lors de la première comparution de Jones. Deux autres étudiants ont été blessés. Ni Jones ni son avocat n’ont abordé les accusations devant le tribunal.

Des responsables ont déclaré jeudi qu’un avocat spécial extérieur aiderait le procureur général de l’État à examiner la fusillade.

Dans une lettre, le président de l’Université de Virginie, Jim Ryan, et le recteur de l’Université, Whitt Clement, ont demandé au procureur général Jason Miyares de nommer un avocat extérieur pour enquêter sur la réponse de l’UVA à la fusillade ainsi que sur les efforts avant la violence pour évaluer la menace potentielle du suspect.

“Après une tragédie de cette nature, il est important que l’institution concernée examine attentivement les circonstances qui ont conduit à l’événement et la manière dont l’Université a réagi sur le moment”, a déclaré Clément dans un communiqué.

Miyares a accédé à la demande de l’université pour l’examen extérieur, disant qu’il engagerait un avocat spécial pour aider son bureau.

“Un rapport public sera partagé avec les étudiants, les familles, la communauté UVA au sens large et les responsables gouvernementaux au moment opportun”, a déclaré la porte-parole de Miyares, Victoria LaCivita, dans un communiqué.

L’UVA a déclaré que Jones était sur le radar de l’équipe d’évaluation des menaces de l’école depuis l’automne. L’université a également fourni des déclarations parfois contradictoires ou erronées sur le travail de cette équipe au cours de la semaine.

Davis, Perry et Chandler seront honorés samedi lors d’un service commémoratif sur le campus. Une étudiante qui a été blessée est depuis sortie de l’hôpital. Le joueur de football Mike Hollins, qui a également été blessé, a subi une intervention chirurgicale et se rétablit à l’hôpital.

Hollins « progressait positivement » jeudi et commencera, espérons-le, à prendre quelques mesures, selon Joe Gipson, un porte-parole de la famille.

Dans une interview avec ESPN jeudi, la mère de Hollins a déclaré que son fils avait d’abord cru entendre des ballons éclater dans le bus avant de voir Jones. Hollins a alors crié au chauffeur de bus de s’arrêter et s’est enfui du bus avec deux autres étudiants.

Hollins s’est rapidement rendu compte qu’aucun autre étudiant n’avait fui le bus et a couru pour aider, a déclaré Brenda Hollins. Son fils a rencontré Jones pointant une arme sur lui sur la première marche du bus, incitant Hollins à se retourner pour courir.

“Tout ce dont il se souvient, c’est qu’il a essayé de se retourner, mais il l’a vu lever le pistolet”, a déclaré Brenda Hollins. “Et il a senti son dos devenir chaud… Et il a remonté sa chemise en courant, et il a vu la balle sortir de son ventre.”

Après avoir assumé la direction de l’enquête criminelle de la police du campus, la police de l’État de Virginie a fourni jeudi le compte rendu le plus détaillé à ce jour de ce qui s’est passé.

Dans un communiqué de presse, l’agence a déclaré que Jones avait voyagé avec d’autres étudiants et un professeur à Washington pour une représentation théâtrale à l’Atlas Performing Arts Center. Le groupe a dîné ensemble avant qu’un professeur et 22 étudiants ne retournent à Charlottesville, a indiqué la police d’État.

Alors que le bus s’arrêtait au parking du campus et que les étudiants se levaient pour partir, Jones “a sorti une arme et a commencé à tirer”, indique le communiqué. En sortant du bus, il a tiré des balles supplémentaires, s’est enfui à pied et a finalement quitté la zone dans une Dodge Durango, selon la police d’État.

Le communiqué de presse indique que les enquêteurs «reconstituent toujours les mouvements de Jones entre le moment où il a fui la scène de la fusillade et a été appréhendé» dans la région de Richmond et ne pouvaient pas commenter un motif.

Une arme de poing a été récupérée à “proximité relative” du bus et aucune arme à feu n’a été récupérée à l’intérieur, a indiqué la police d’État. Un mandat de perquisition exécuté à la résidence de Jones à Charlottesville a permis de récupérer un fusil et une arme de poing, selon le communiqué de presse.

L’université a déclaré plus tôt cette semaine que Jones avait attiré l’attention de l’équipe d’évaluation des menaces de l’université cet automne dans le contexte d’un “problème potentiel de bizutage”. UVA a refusé de donner des détails sur l’incident de bizutage possible.

Au cours de son examen d’évaluation des menaces, les responsables de l’université ont commencé à enquêter sur un rapport que Jones avait une arme à feu et ont fini par découvrir que Jones avait déjà été jugé et reconnu coupable d’un délit de violation d’armes dissimulées en 2021, qu’il n’avait pas signalé, selon un communiqué.

L’école a d’abord déclaré qu’elle “avait intensifié son dossier pour mesures disciplinaires” le 27 octobre. Mais un porte-parole, Brian Coy, a révisé le calendrier mardi soir. Il a déclaré que probablement en raison d’une erreur humaine ou technique, le rapport n’avait en fait été transmis au Comité judiciaire de l’Université, un organisme dirigé par des étudiants, que mardi soir après la fusillade.

Les journalistes d’Associated Press Ben Finley à Norfolk ont ​​contribué à ce rapport.

Sarah Rankin et Denise Lavoie, The Associated Press