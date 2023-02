Médecin du Maryland impuissant en tant que parents, les beaux-parents sont piégés dans le sud de la Turquie

Mais la dévastation l’a vraiment frappé lorsqu’il a finalement eu des nouvelles de ses parents et de sa belle-famille dans le sud de la Turquie, qui n’avaient nulle part où aller après que le tremblement de terre ait gravement endommagé leurs maisons.

Les images de la Syrie et du sud de la Turquie étaient déchirantes alors que Houssam al-Nahhas surveillait les dégâts du tremblement de terre depuis sa maison dans la banlieue du Maryland.

Lundi, Nahhas – qui a travaillé comme médecin traumatologue d’urgence et travailleur humanitaire en Syrie et en Turquie avant d’immigrer aux États-Unis en 2019 – a écouté, impuissante, sa belle-mère décrire lors d’un court appel téléphonique comment elle et son mari avaient été à l’abri dans leur voiture depuis le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé tôt lundi.