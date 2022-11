Médecin de l’Indiana: AG ne devrait pas obtenir les dossiers des patientes d’avortement

INDIANAPOLIS (AP) – Les avocats d’un médecin d’Indianapolis qui a pratiqué un avortement à une victime de viol de 10 ans de l’Ohio ont déclaré vendredi à un juge que le procureur général de l’Indiana ne devrait pas être autorisé à accéder aux dossiers médicaux des patients pour une enquête sur des plaintes non divulguées.

Dre Caitlin Bernard; son partenaire médical, le Dr Amy Caldwell; et leurs patients ont poursuivi le procureur général républicain Todd Rokita le 3 novembre pour tenter de l’empêcher d’accéder aux dossiers. Les médecins affirment que la conduite de Rokita “viole de nombreuses lois de l’Indiana”, y compris une exigence de l’État selon laquelle son bureau doit d’abord déterminer que les plaintes des consommateurs sont “fondées” avant de pouvoir enquêter sur les médecins et autres professionnels agréés.

L’État a fait valoir qu’il était autorisé à accéder aux dossiers pour enquêter sur trois plaintes de consommateurs accusant Bernard de soins inappropriés.

“Les plaintes des consommateurs ont été déposées à 100% par des personnes qui n’avaient jamais rencontré le Dr Bernard, n’avaient jamais reçu de soins médicaux du Dr Bernard, n’étaient pas impliquées dans les soins de ce patient de quelque manière que ce soit”, a réfuté l’avocate Kathleen DeLaney dans une conférence de presse après l’audience. “Ils se plaignent de quelque chose qu’ils ont vu à la télévision ou dont ils ont entendu parler sur les réseaux sociaux.”

Bernard a attiré l’attention nationale pour la première fois après avoir parlé à The Indianapolis Star d’une fillette de 10 ans qui s’est rendue dans l’Indiana depuis l’Ohio pour un avortement en juin, peu de temps après l’entrée en vigueur de la loi de l’Ohio sur le «rythme cardiaque fœtal» à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe c.Wade. Ces lois interdisent les avortements à partir du moment où l’activité cardiaque peut être détectée dans un embryon, qui se situe généralement autour de la sixième semaine de grossesse.

Rokita a déclaré à Fox News en juillet qu’il examinerait si Bernard avait enfreint les lois sur la notification de la maltraitance des enfants ou sur le signalement de l’avortement. Il n’a présenté aucune allégation spécifique d’actes répréhensibles, et les dossiers judiciaires de jeudi indiquent qu’il n’enquête plus sur Bernard “pour non-respect” de la loi sur les rapports d’avortement.

Les dossiers obtenus par l’Associated Press et d’autres organes de presse montrent que Bernard a soumis son rapport sur l’avortement de la fille le 2 juillet, ce qui correspond à la période de déclaration de trois jours requise par l’Indiana pour un avortement pratiqué sur une fille de moins de 16 ans.

Un homme de 27 ans a été accusé ce mois-là à Columbus, dans l’Ohio, d’avoir violé la jeune fille, confirmant l’existence de l’affaire, qui a d’abord été accueillie avec scepticisme par certains médias et politiciens républicains. Le président Joe Biden a exprimé son empathie pour l’enfant lors de la signature d’un décret protégeant l’accès à l’avortement.

Kelly Stevenson, porte-parole du bureau du procureur général, a déclaré dans un courriel que “notre équipe respecte toujours la loi et recherche la vérité, car c’est le rôle du procureur général”.

« Nous accordons la plus haute importance à la vie privée des patients et aux normes éthiques en médecine. Nous continuerons à avancer dans cette bataille juridique pour garantir la protection de la vie privée de chaque patient dans l’Indiana », a-t-elle ajouté.

Mais DeLaney a déclaré qu’en raison de l’arrestation de l’homme de 27 ans, “l’idée que le Dr Barnard n’a pas coopéré avec les forces de l’ordre est tout simplement fausse”.

L’avocate de l’État, Caryn Nieman-Szyper, a également demandé vendredi si tout ce que Bernard avait dit à The Indianapolis Star violait les lois fédérales sur la confidentialité médicale. Nieman-Szyper s’est penché spécifiquement sur les règles de la loi fédérale sur la protection de la vie privée connue sous le nom de HIPAA, pour Health Insurance Portability and Accountability Act, qui interdit à un médecin de divulguer certaines dates associées à ses patients.

“Bien que le Dr Bernard prétende intenter une action en tant que championne du droit à la vie privée de son patient, c’est elle qui a exposé au public le parcours médical privé de son patient et donc celle qui a mis en danger la vie privée de son patient”, a écrit l’État dans des documents judiciaires. .

Lors de l’audience, les avocats des médecins ont appelé trois médecins – deux bioéthiciens et un obstétricien-gynécologue – qui ont décrit devant la juge du comté de Marion, Heather Welch, que le respect de la relation médecin-patient est la pierre angulaire des soins médicaux.

Le Dr Kyle Brothers, un pédiatre de Louisville, a décrit le lien comme “un accord, une promesse” et que si le gouvernement devait saisir les dossiers médicaux d’un patient, la confiance du patient en son médecin pourrait être brisée et le dissuader de se faire soigner.

“Ce genre de divulgation, en particulier pour un mineur, est déchirant, ou quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré. “Quelque chose de vraiment horrible.”

Welch prévoit de décider ce week-end si Bernard, qui était hors du pays vendredi, témoignera.

“Chaque patient doit savoir que son dossier médical ne sera remis à aucun politicien qui décide d’ouvrir une enquête infondée sur la base de son propre agenda politique”, a déclaré Bernard dans un communiqué.

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Cette histoire a été corrigée pour montrer que l’avocate du médecin s’appelle Kathleen DeLaney, et non Kathleen Delaney.

