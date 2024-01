Médecin de la Mayo Clinic qui s’est donné pour mission de GUÉRIR le diabète

Par Emily Joshu Health Reporter pour Dailymail.Com





Le Dr Quinn Peterson s’est tourné vers le diabète après le diagnostic de ses enfants

Il travaille actuellement sur des traitements qui, espère-t-il, seront testés dans quelques années.

Un médecin de la Mayo Clinic cherche à guérir le diabète au cours de sa vie après que trois de ses enfants aient reçu un diagnostic de forme de type 1 de la maladie.

Le Dr Quinn Peterson, directeur du laboratoire d’ingénierie et de remplacement des îlots à la clinique Mayo du Minnesota, poursuivait une carrière dans le développement de médicaments de chimiothérapie pour les patients atteints de cancer lorsque sa fille Clarissa, alors âgée de trois ans, a reçu un diagnostic de diabète en 2010.

“Cela a été un événement très important dans la vie de notre famille”, a-t-il déclaré à DailyMail.com.

“Je me sentais responsable en tant que père que si je pouvais contribuer d’une manière ou d’une autre à soulager les souffrances de cette maladie, non seulement pour ma fille, mais pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, j’avais la responsabilité pour faire ça.’

Depuis que Clarissa, qui a maintenant 17 ans, a été diagnostiquée, deux des plus jeunes enfants du Dr Peterson – sa fille Sarah, 12 ans, et son fils Seth, 8 ans – ont également été diagnostiqués.

Le Dr Quinn Peterson (à l’extrême gauche) s’est concentré sur la recherche sur le diabète après que sa fille aînée, Clarissa (au milieu), ait reçu un diagnostic de cette maladie. Il dirige désormais une équipe à la clinique Mayo qui travaille sur des traitements pour éventuellement guérir la maladie.

Le graphique ci-dessus montre les estimations des cas de diabète dans le monde. On prévoit que le nombre de personnes atteintes de cette maladie fera plus que doubler d’ici 2050 par rapport à 2021.

L’équipe du Dr Peterson développe actuellement une thérapie cellulaire qui pourrait remplacer le besoin d’insuline supplémentaire – et elle est déjà en cours d’essais.

À terme, il espère que des traitements comme celui-ci pourront guérir complètement le diabète, qui est en plein essor partout dans le monde.

« Cela a été une expérience très enrichissante pour moi de pouvoir travailler sur quelque chose pour lequel j’ai une passion si personnelle. Mais cette passion n’a fait que se renforcer depuis que mes enfants ont été diagnostiqués.

Le Dr Peterson a souligné qu’il avait constaté les défis auxquels ses enfants sont confrontés lorsqu’ils vivent avec le diabète de type 1.

En plus de devoir s’injecter de l’insuline tous les jours, ses enfants sont également obligés de se sentir comme des étrangers, par exemple en manquant un gâteau d’anniversaire lors des fêtes et en restant assis pendant les sports.

La famille s’inquiète également des complications auxquelles les enfants sont confrontés, car cette maladie augmente le risque de maladie cardiaque due au rétrécissement des vaisseaux sanguins et aux problèmes rénaux et oculaires.

Ces problèmes signifient que les personnes atteintes de diabète de type 1 ont tendance à mourir plus jeunes – des estimations récentes suggérant que la baisse de l’espérance de vie peut varier de sept à 20 ans.

L’équipe du Dr Peterson travaille sur une forme de thérapie de remplacement cellulaire, qui consiste à remplacer les cellules malades productrices d’insuline par des cellules saines.

« Mes enfants sont incroyablement courageux. Ils gèrent cette maladie avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance”, a déclaré le Dr Peterson à propos de ses enfants, dont trois sont diabétiques de type 1.

Le diabète est une maladie chronique dans laquelle le pancréas ne peut pas produire suffisamment de cellules bêta, qui fabriquent l’insuline. L’insuline régule la glycémie, également appelée glucose, dont le corps a besoin en énergie.

Lorsque le corps ne peut pas produire suffisamment d’insuline, trop de sucre dans le sang reste dans le sang. Cela peut entraîner des maladies cardiaques, des maladies rénales, des lésions nerveuses et d’autres problèmes de santé durables.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 38 millions d’enfants aux États-Unis souffrent de diabète, et un sur cinq n’est pas diagnostiqué.

Dans le diabète de type 1, une réaction auto-immune amène l’organisme à cesser de produire de l’insuline. Cela peut être diagnostiqué à tout âge, et le CDC estime que cinq à 10 pour cent des Américains en sont atteints.

Le diabète de type 2, quant à lui, se développe sur de nombreuses années et est généralement diagnostiqué chez les adultes. Cela se produit lorsque l’insuline du corps ne peut pas maintenir la glycémie à des niveaux normaux. L’obésité est un facteur de risque majeur de cette forme, qui touche plus de 90 pour cent des diabétiques.

Les diabètes de type 1 et de type 2 sont en augmentation, et les cas devraient atteindre 1,3 milliard au cours des trois prochaines décennies.

Les experts estiment que l’explosion du nombre de cas – plus du double des 529 millions actuellement – ​​sera largement due à l’augmentation constante du tour de taille de la planète.

Une étude publiée l’année dernière dans le Journal de l’American Heart Associationpar exemple, a découvert que l’obésité est liée à 30 à 53 pour cent des nouveaux cas de diabète aux États-Unis chaque année.

Le CDC estime que quatre Américains sur dix sont obèses, et ce taux ne cesse de grimper. Entre mars 2020 et mars 2021, par exemple, ce nombre a augmenté de 3 pour cent.

Des facteurs alimentaires pourraient être en jeu, car le régime alimentaire américain est riche en sucre et en aliments transformés – des risques connus pour cette maladie.

Le Dr Peterson et son équipe travaillent sur la thérapie de remplacement cellulaire pour les diabétiques de type 1, qui consiste à introduire de nouvelles cellules saines dans l’organisme pour remplacer celles malades ou endommagées.

Dans ce cas, les cellules souches immatures seraient transformées en cellules fonctionnant de manière similaire aux cellules bêta. Ils peuvent également être transformés en cellules qui imitent la fonction des cellules alpha, qui produisent une hormone appelée glycogène, qui fonctionne de la même manière que le glucose et augmente la glycémie.

Ces cellules se trouvent normalement dans une région du pancréas appelée îlot.

«Ces trois types de cellules travaillent ensemble en communauté. Ils communiquent entre eux. Ils se signalent mutuellement de travailler ensemble pour réguler la glycémie», a déclaré le Dr Peterson.

“Il s’agirait d’un produit cellulaire que nous pourrions transplanter chez ces individus, et qui permettrait alors à ces individus de produire leur propre insuline au lieu de devoir recevoir des injections quotidiennes d’insuline.”

“Les cellules que nous générons ressemblent à un médicament vivant, capable de détecter la quantité de glucose présente dans l’environnement et de sécréter la quantité appropriée d’insuline pour ces patients.”

Cela remplacerait également la nécessité de surveiller la glycémie, ce que le Dr Peterson fait pour ses enfants plusieurs fois par jour, du moment où ils se réveillent jusqu’au moment où ils se couchent.

Alors que l’équipe évalue principalement le traitement chez les patients atteints de diabète de type 1, le Dr Peterson a déclaré qu’il pourrait également y avoir un bénéfice potentiel chez les patients atteints de diabète de type 2.

Les patients pourraient s’attendre à recevoir cela via une intervention chirurgicale mineure au cours de laquelle les cellules seraient implantées juste sous la surface de la peau.

Le Dr Peterson estime que les cellules peuvent survivre environ cinq ans.

“Pour les personnes atteintes de cette maladie, nous sommes optimistes qu’à mesure que nous progressons vers les essais cliniques, nous serons en mesure de constater des améliorations significatives dans la norme de soins pour les patients”, a-t-il déclaré.

Cependant, il prévient que la thérapie cellulaire pourrait encore prendre plusieurs années avant de faire l’objet d’essais cliniques sur l’homme, et même plus longtemps avant de devenir un traitement standard.

Il reste néanmoins optimiste quant au potentiel.

«Cela me donne beaucoup d’espoir. Je constate au quotidien la difficulté de vivre avec cette maladie”, a déclaré le Dr Peterson.

« Mes enfants sont incroyablement courageux. Ils affrontent cette maladie avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance.

“Mais il y a des moments calmes où ils partagent avec moi et avec ma femme les luttes auxquelles ils sont confrontés face à cette maladie, la difficulté que cela représente pour eux au niveau émotionnel, au niveau personnel, au niveau physique.”

«Pour moi, l’idée de développer une thérapie de remplacement cellulaire donne beaucoup d’espoir, non seulement à mes enfants, mais aussi à tous les patients aux prises avec ce problème, que leurs souffrances puissent être soulagées.»

“Ils peuvent avoir l’espoir d’un avenir où le diabète de type 1 ne constituera pas le défi qu’il représente aujourd’hui et où ils pourront vivre une vie normale sans le stress qui accompagne cette maladie.”