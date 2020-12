Un médecin gay qui a attrapé une ambulancière alors qu’il prenait du Viagra et du médicament du parti GHB a conservé son emploi après qu’un panel disciplinaire a conclu qu’il était trop intoxiqué pour réaliser ce qu’il faisait.

Le Dr Lauri Kriisa, 40 ans, qui devait commencer un quart d’hôpital, a attrapé la victime et l’a traînée sur son lit après avoir été appelée pour le soigner pour une surdose présumée à la suite d’un appel 999.

L’anesthésiste consultant né en Estonie de Stockton-on-Tees avait pris des drogues ainsi que de l’alcool lors d’une rencontre sexuelle avec un homme qu’il avait rencontré sur une application de rencontres.

Au cours de l’incident, il a attrapé le personnel paramédical connu sous le nom de Mme A par les fesses, la poitrine et l’aine et a tenté de l’embrasser avant de lécher le cou de la femme.

Elle a affirmé plus tard qu’elle n’était « pas sûre qu’il était au courant de ce qu’il faisait ».

Au service du tribunal des médecins praticiens de Manchester, l’aptitude de Kriisa à pratiquer la médecine a été jugée altérée, mais il s’est échappé avec une suspension d’un mois après avoir été innocenté pour inconduite à caractère sexuel.

Le Dr Lauri Kriisa, 40 ans, de Stockton-on-Tees, a attrapé une ambulancière qui le soignait pour une surdose présumée après avoir pris du GHB, de l’alcool et du Viagra, avant de commencer à travailler de nuit (image de Viagra)

Le médecin a suggéré qu’il était tellement sous l’influence du GHB qu’il n’aurait eu aucune idée qu’il se forçait à une femme.

Il travaillait comme médecin spécialisé en suppléance en anesthésie et en médecine de soins intensifs à l’hôpital universitaire de North Tees lorsque l’incident s’est produit le 17 août 2018.

L’ambulancière connue sous le nom de Mme A a déclaré dans un communiqué: « À notre arrivée sur les lieux, mon collègue et moi avons été emmenés à l’étage par un jeune homme, dans une chambre.

« L’autre homme présent m’a dit que le Dr Kriisa prenait du Viagra et un médicament nommé GHB.

«Le niveau de conscience du Dr Kriisa s’est amélioré et il était alerte. Son comportement est devenu sexuel, il me saisissait et me tirait dans le lit.

«Il me léchait le cou et essayait de m’embrasser. Il s’est agrippé entre mes jambes et m’a tiré vers lui. J’ai demandé au mâle de m’aider, ce qu’il a fait.

« J’ai élevé la voix pour lui dire d’arrêter, il a semblé écouter au départ, mais il me saisissait toujours et me tirait vers lui.

«Je ne pouvais pas quitter la chambre. Le Dr Kriisa n’a rien verbalisé à part les bruits «ooh ooh». Il ne paraissait pas cohérent, ses yeux étaient vitreux.

« Il n’a pas semblé choqué que les ambulanciers paramédicaux soient dans cette chambre et je ne suis pas sûr qu’il soit au courant de ce qu’il faisait, je pense qu’il pensait que nous étions là pour une soirée sexe.

Mme A a déclaré qu’elle et son collègue M. C avaient finalement réussi à faire entrer Kriisa dans l’ambulance, mais que le médecin lui avait touché les fesses à plusieurs reprises.

Elle a ajouté: « Je n’avais pas l’impression que le Dr Kriisa agissait dans son bon sens. J’ai le sentiment que les drogues prises provoquaient le comportement sexuel et qu’il ne savait pas qui j’étais ni quelles étaient ses intentions sous l’influence des drogues.

« Il ne parlait pas mais faisait des gestes avec sa bouche avec des bruits étranges, souriant et ses yeux étaient vitreux mais fixés sur moi dans une sorte d’état de transe.

«Il n’avait pas l’air cohérent, ses yeux étaient vitreux. Je ne suis pas sûr qu’il était au courant de ce qu’il faisait.

«Je me suis senti assez vulnérable après l’événement. Nous nous sommes assis pendant une longue période après avoir remis le Dr Kriisa à l’arrière de l’ambulance pour discuter des choses.

« Je me sentais légèrement violé, je me sentais sale et je voulais juste rentrer chez moi et me frotter. J’avais été traîné dans un lit où une activité sexuelle avait récemment eu lieu et je voulais juste rentrer chez moi.

Dans une déclaration au tribunal, Kriisa a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir des événements et a affirmé que son dernier souvenir était de boire de l’alcool et de regarder YouTube.

Il a insisté sur le fait que ses actions n’étaient «pas motivées sexuellement» et qu’à l’époque, il n’était «pas conscient de ce qu’il faisait».

M. Thomas Moran, avocat du Conseil médical général, a déclaré: «Le Dr Kriisa a confié à un ambulancier un travail difficile et à fournir des soins d’urgence à travers une expérience très désagréable, les laissant se sentir vulnérables et violés.

« Même en l’absence de motivation sexuelle, le Dr Kriisa porte une certaine responsabilité pour se mettre volontairement dans une situation qui l’a conduit à devenir dangereusement intoxiqué et à attraper Mme A, qu’il ait ou non pris volontairement les médicaments qui ont conduit à son comportement.

Le Dr Kriisa, à la recherche de son propre plaisir, a pris le risque d’aller chez un inconnu pour boire de l’alcool tôt le matin un jour où il savait qu’il devait travailler de nuit et n’avait pas arrangé quelqu’un pour couvrir pour lui.

Le Dr Kriisa savait que la consommation d’alcool pouvait affecter son jugement et admet qu’à des occasions précédentes, il a pris du Viagra avec de l’alcool pour améliorer ses expériences sexuelles.

L’avocat de Kriisa, M. Philip Stott, a déclaré: «Ces événements ne relèvent pas de la vie professionnelle et de la pratique clinique du Dr Kriisa.

«Il est clair que le Dr Kriisa est un clinicien compétent et attentif et il n’y a aucune inquiétude concernant sa conduite ou ses compétences au travail.

Le Dr Kriisa a exprimé des remords et s’est excusé pour ses actions et l’impact sur Mme A.

« Les circonstances auraient été beaucoup plus graves si l’inconduite avait pris la forme d’un viol ou d’une pénétration sexuelle.

«Il n’a exercé aucun abus de confiance avec un patient, et était en fait le patient lui-même.

L’anesthésiste consultant né en Estonie qui travaillait à l’hôpital universitaire de North Tees (photo) à l’époque a conservé son emploi après une audience du tribunal médical. Il a reçu une suspension d’un mois après avoir été innocenté pour inconduite à caractère sexuel

Le président du tribunal, Kenneth Hamer, a déclaré à l’audience: « Le Dr Kriisa avait bu à la maison et était sur une application de rencontres en ligne avant les événements de cette affaire. Il a pris un taxi pour se rendre au domicile d’un homme qu’il avait rencontré pour la première fois ce soir-là en ligne et là, ils se sont livrés à l’alcool et à des activités sexuelles.

Le Dr Kriisa est resté à cet endroit pendant environ 12 heures jusqu’à l’arrivée de l’ambulance peu après 15 heures.

Le Dr Kriisa a déclaré au Tribunal qu’il se souvenait avoir été chez l’individu et avoir bu et avoir eu des activités sexuelles. Il a dit qu’ils avaient regardé des vidéos musicales sur YouTube et qu’ils avaient bu de la bière principalement et « un peu de vin ».

« Il a dit qu’il ne se souvenait pas s’il y avait de la drogue sur les lieux, bien qu’il ait convenu qu’il devait avoir pris « des médicaments ».

Il a dit: «Je ne sais pas s’il a pris du GHB», il aurait pu lui être donné sans aucune connaissance à ce sujet.

« Il se souvient avoir d’abord passé un bon moment et avoir bu de l’alcool avec l’homme, mais qu’il n’a pas pu se souvenir par la suite des événements du reste de la soirée.

« Le Tribunal est convaincu que les actions du Dr Kriisa ont été causées par une intoxication involontaire par la drogue, le Dr Kriisa, pour son propre plaisir, a pris un risque quant à son comportement qui a porté atteinte à un membre de l’équipe d’ambulance effectuant un service public.

« En saisissant les fesses, la poitrine et l’aine de Mme A et en essayant d’embrasser Mme A et de lécher le cou de Mme A, les actions du Dr Kriisa étaient de nature sexuelle, bien que sa conduite ne soit pas sexuellement motivée.

«De plus, bien qu’ils se lancent dans des activités licites dans sa vie privée, les événements ont conduit à l’appel d’une ambulance d’urgence et à des soins d’urgence dont le Dr Kriisa doit assumer une certaine responsabilité.

«Le Dr Kriisa a pris un risque dans sa vie privée qui a conduit à des circonstances tragiques. Il était conscient des dangers de la drogue, mais s’est néanmoins mis dans une situation où le GHB ou d’autres substances devenaient disponibles.

«Bien qu’aucun rapport de toxicologie n’ait été produit, le Tribunal est convaincu qu’il était sous l’influence de drogues et qu’il s’agissait probablement de GHB.

« Étant donné que les actions du Dr Kriisa se sont produites entre des périodes d’inconscience, il est clairement resté fortement intoxiqué tout au long des événements.

Tout niveau de conscience était tout au plus éphémère et à ce moment-là, il dérivait dans et hors de la conscience à la fois sur place et dans l’ambulance.

Le Tribunal a soigneusement examiné si pendant ces périodes ou périodes de «vigilance» ou de «réveil».

«Le Dr Kriisa avait un motif sexuel dans ce qu’il faisait, mais le Tribunal n’est pas convaincu que le Dr Kriisa avait la motivation requise à l’époque des faits.

«Compte tenu de la preuve que le Dr Kriisa est resté fortement intoxiqué et a perdu connaissance à plusieurs reprises, il est peu probable que pendant les périodes où il était conscient et agissait de manière sexuelle, il était conscient de ses actions.