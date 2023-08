MedArrive s’associe à la plateforme virtuelle de soins en cardiologie Heartbeat Health

MedArriveune plateforme de gestion des soins fusionnant la télésanté et les soins en personne, a annoncé qu’elle ajoutait des services de cardiologie virtuelle à ses offres à domicile via un partenariat avec la société de technologie de la santé Heartbeat Health.

La société de soins à domicile basée à New York dispose d’un réseau de fournisseurs d’ambulanciers paramédicaux, d’ambulanciers et d’autres prestataires de soins de santé qui visitent les patients au nom de leur régime d’assurance maladie et fournissent des services de soins de santé à domicile, des évaluations de santé, des diagnostics et des mesures de santé préventives. Les prestataires aident également au transport, à la nutrition et à la mobilité.

Grâce à ce partenariat, les membres du plan de santé de MedArrive, y compris les bénéficiaires de Medicaid, auront accès aux soins de cardiologie virtuels 24h/24 et 7j/7 de Heartbeat Health en exploitant la technologie et les cliniciens.

Les prestataires de MedArrive seront également en mesure de coordonner les soins entre les cardiologues de Heartbeat Health et l’équipe de gestion de cas d’un plan de santé pour les membres souffrant d’insuffisance cardiaque chronique ou qui participent à un programme de gestion de cas.

« Pour les personnes que MedArrive sert, l’apport de soins de cardiologie virtuels à domicile comble une lacune critique. Les problèmes cardiaques et les problèmes tels que les douleurs thoraciques sont d’énormes raisons pour lesquelles les gens se tournent vers le service des urgences, qui n’est souvent pas le meilleur endroit pour obtenir des soins et se termine C’est pourquoi il existe une énorme demande parmi les plans de santé pour mettre en œuvre des approches innovantes qui peuvent à la fois être très engageantes et permettre aux individus de prendre en charge leur bien-être dans le confort de leurs propres espaces.Cette intégration transparente entre MedArrive et Heartbeat Health non seulement améliore la commodité, mais transforme également les maisons en havres de soins cardiaques proactifs, favorisant finalement un rythme cardiaque plus fort pour des communautés plus saines », a déclaré le cofondateur et PDG de MedArrive, Dan Trigub. MobiHealthNews dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

Il a été démontré que la télésanté améliore l’accès des patients aux soins de cardiologie sans compromettre les résultats cliniques.

« Plus d’un quart des patients de Medicaid sont touchés par les maladies cardiaques et, avec MedArrive, nous pouvons mieux identifier, gérer et combler les lacunes dans les soins pour cette population critique », a déclaré le Dr Jeff Wessler, PDG et cardiologue de Heartbeat Health. MobiHealthNews dans un e-mail.

En décembre, Superior HealthPlan, basé au Texas, a annoncé un partenariat de soins à domicile avec MedArrive et le fournisseur virtuel de santé comportementale Brave Health, qui permettrait aux ambulanciers paramédicaux, aux ambulanciers et aux autres fournisseurs de MedArrive d’offrir des diagnostics à domicile, des évaluations de santé et des soins préventifs à environ 40 000 membres du régime supérieur.

De plus, MedArrive a annoncé en mars un partenariat avec Ouma Health, une plate-forme de télésanté de maternité, pour étendre les offres de soins à domicile mère et fœtus de la plate-forme de gestion des soins aux femmes sous Medicaid.

Un mois plus tard, la société a annoncé qu’elle avait reçu un Investissement stratégique de 8 millions de dollars. Deux ans auparavant, il avait reçu 25 millions de dollars en financement de série A. MedArrive a été lancé en 2020 avec un financement de démarrage de 4,5 millions de dollars.

Heartbeat Health a recueilli des investissements en 2021, marquant 20 millions de dollars en financement de série B, un an après avoir levé 8,2 millions de dollars en financement de série A.

L’année dernière, Heartbeat a annoncé un partenariat avec Caption Health, fabricant de logiciels de guidage par ultrasons basés sur l’IA. Dans le cadre de la collaboration, les cliniciens de Caption effectueraient des échographies si nécessaire, y compris au domicile des patients. Les cardiologues virtuels de Heartbeat interpréteraient ensuite les résultats à distance et discuteraient des résultats avec les prestataires de soins primaires du patient.