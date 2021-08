médailles Simone Biles; le 400 m haies messieurs était épique

Simone Biles a repris la compétition mardi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après avoir combattu les « twisties » – un problème dangereux dans le monde de haut vol de la gymnastique de haut niveau qui l’a amenée à se retirer de la compétition par équipe ainsi que du concours général et des trois finales par épreuve – Biles s’est lancée à la poutre, le dernière finale par épreuve féminine à Tokyo.

Elle a remporté la médaille de bronze, tout comme elle l’avait fait aux Jeux de Rio 2016, avec un 14,0. Il s’agit de la septième médaille olympique de Biles, ce qui la rapproche le plus de Shannon Miller par une gymnaste américaine.

En tant que troisième concurrente, il n’était pas clair à la fin de sa routine si elle remporterait une médaille. Mais après avoir collé l’atterrissage, le sourire aux lèvres, elle était déjà gagnante.

Voici quelques-uns des autres moments notables que vous avez manqués mardi à Tokyo pendant que vous dormiez :

« La meilleure course de l’histoire olympique »

La finale du 400 mètres haies messieurs était en un mot : irréelle.

La star de l’équipe américaine, Rai Benjamin, a réalisé un temps fulgurant de 46,17, ce qui aurait été un record du monde… si le Norvégien Karsten Warholm n’avait pas battu son précédent record en 45,94.

« Je pense que c’était probablement la meilleure course – (non) c’était la meilleure course de l’histoire olympique », a déclaré Benjamin. « Je ne pense même pas que le 9,5 d’Usain Bolt ait dépassé cela. Je veux dire, trois gars ont à peu près battu le record du monde. »

Le médaillé d’argent a ajouté: « Si vous m’aviez dit que j’allais courir 46,1 et perdre, je vous aurais probablement battu et vous aurais dit de sortir de ma chambre. Mais je suis heureux de faire partie de l’histoire . »

« Je serais l’Usain Bolt du saut en longueur »

Qui est le meilleur sauteur en longueur de tous les temps ? « Je le suis. À bout portant », a déclaré Brittney Reese, 34 ans, après avoir remporté la médaille d’argent, éclipsée seulement par l’Allemande Malaika Mihambo lors de son dernier saut.

Les Jeux olympiques de Tokyo marquent les quatrièmes et derniers Jeux pour la star de Team USA, triple médaillée olympique.

Mais Reese a le sentiment que ses réalisations n’ont pas tout à fait reçu le respect qu’elles méritent.

« C’est juste nul, vous savez, si j’étais du côté de la piste du sport, je serais l’Usain Bolt du saut en longueur », a-t-elle déclaré. « Mais le simple fait d’être du côté des compétitions sur le terrain n’attire tout simplement pas l’attention qu’il mérite. »

Cerceaux hommes en demi-finale

Kevin Durant a marqué 29 points pour aider l’équipe masculine américaine de basket-ball à surmonter un départ lent et un Ricky Rubio brûlant en quarts de finale olympique.

Rubio a marqué 38 points et a été un élément clé de l’Espagne en prenant une avance de 10 points. Mais les Américains ont riposté pour égaliser le score à la mi-temps et ont mis les freins défensivement au troisième quart en route vers une victoire de 95-81 qui les envoie en demi-finale. Cela pourrait marquer la fin d’un chapitre épique de l’histoire du basket-ball.

