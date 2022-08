Médailles d’or pour les équipes de boulingrin et de contre-la-montre ; Les navetteurs se contentent de l’argent, Vikas termine 2e sur le podium

Ce fut une autre journée mémorable pour l’Inde alors que le quatuor féminin indien composé de Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Pinki et Nayanmoni Saikia a marqué l’histoire en remportant la toute première médaille du pays au Lawn Bowls après avoir battu l’Afrique du Sud (17-10) lors de l’affrontement au sommet. L’Inde a trouvé un nouveau sport à suivre après la médaille d’or historique qui s’est emparée de la vedette mardi.

« Nous sommes absolument ravis d’avoir remporté la médaille d’or. Nous avons failli remporter une médaille aux Jeux du Commonwealth à quelques reprises, mais nous avons raté un point ou deux. Cette fois, nous étions déterminés dès le départ à ne jamais laisser une telle situation se développer », a déclaré Lovely Choubey après la finale.

Pendant ce temps, l’Inde a décroché une autre médaille d’or, mais c’était en terrain connu puisque le tennis de table masculin a également poursuivi sa domination sur CWG pour remporter une médaille d’or dans l’épreuve par équipe pour la deuxième fois consécutive. Sharath Kamal Achanta, Sathiyan Gnanasekaran et Harmeet Desai se sont donné la main et ont produit des performances collectives alors que l’Inde a remporté la deuxième médaille d’or consécutive lors de l’événement avec une victoire dominante 3-1 sur Singapour en finale.

Comme prévu, Gnansekaran a remporté ses deux matchs, en simple contre Yew En Koen Pang 3-1 et en double avec Desai pour battre Koen Pang et Yong Izaac Quek 3-0. Même si Sharath a perdu son match nul contre Zhe Yu Clarence Chew 1-3. Desai a cependant scellé l’accord pour l’Inde avec une victoire 3-0 sur Clarence Chew.

L’haltérophile poids lourd Vikas Thakur a ajouté une autre médaille des Jeux du Commonwealth à son chaton, remportant une médaille d’argent chez les hommes de 96 kg. Le chevronné Thakur a soulevé un total de 346 kg (155 kg + 191 kg) pour terminer deuxième et remporter sa troisième médaille CWG en trois éditions. C’était la deuxième médaille d’argent de Thakur, après avoir également terminé deuxième de l’édition 2014 de Glasgow. A Gold Coast, il était revenu avec une médaille de bronze.

Tard dans la nuit, les navetteurs indiens ont subi une défaite 1-3 face à la Malaisie lors de la finale par équipes mixtes et se sont contentés d’une médaille d’argent. Ce fut une défaite déchirante après leur course dominante jusqu’à la finale. PV Sindhu a été le seul navetteur indien à avoir réussi à remporter une victoire dans le match nul, tandis que l’Inde a perdu le double masculin, le simple masculin et le double féminin pour se contenter de l’argent.

Le joueur de squash Saurav Ghosal a également subi une défaite en demi-finale du simple messieurs contre le Néo-Zélandais Paul Coll. C’était plus une affaire unilatérale où Ghosal s’est retrouvé du côté des perdants avec un score de 9-11 4-11 1-11. Il disputera désormais le match pour la médaille de bronze.

Les lanceurs de disque Seema Punia et Navjeet Kaur Dhillon ont été déçus en terminant respectivement cinquième et huitième de la finale avec des performances inférieures à la normale.

Le boxeur Rohit Tokas (67 kg) s’est qualifié pour les quarts de finale de la catégorie poids welters masculins. Le boxeur de Delhi, âgé de 29 ans, a remporté une victoire 5-0 sur Alfred Kotey du Ghana.

Ce fut un spectacle décevant de la part de l’équipe féminine indienne de hockey car elle n’a pas réussi à convertir les occasions en buts contre l’Angleterre et a subi une défaite 1-3 dans le choc de la poule A. Ce n’était pas une performance idéale de la part des attaquants qui manquaient de conscience pour faire le travail. Vandana Katariya a été la seule à trouver le chemin des filets mais cela aussi est arrivé dans les dernières secondes.

