Médaille manquée de peu, mais l’équipe de hockey féminin reflète l’esprit de la Nouvelle Inde : PM Modi

Saluant les performances de l’équipe féminine indienne de hockey aux Jeux olympiques, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré vendredi qu’elle avait raté de peu une médaille, mais que cela reflète l’esprit de la nouvelle Inde, « où nous donnons le meilleur de nous-mêmes et repoussons de nouvelles frontières ». Le rêve de l’équipe de hockey d’obtenir sa première médaille olympique n’a pas été réalisé alors qu’elle s’est inclinée 3-4 contre la Grande-Bretagne lors d’un match éliminatoire pour le bronze aux Jeux en cours à Tokyo vendredi.

« Nous avons raté de peu une médaille en hockey féminin, mais cette équipe reflète l’esprit de la Nouvelle Inde – où nous donnons le meilleur de nous-mêmes et explorons de nouvelles frontières », a tweeté Modi après le match. « Plus important encore, leur succès à #Tokyo2020 motivera les jeunes filles de L’Inde à jouer au hockey et à y exceller. Fier de cette équipe », a-t-il déclaré.

Nous avons raté de peu une médaille en hockey féminin, mais cette équipe reflète l’esprit de la Nouvelle Inde, où nous donnons le meilleur de nous-mêmes et franchissons de nouvelles frontières. Plus important encore, leur succès à #Tokyo2020 motivera les jeunes filles de l’Inde à se lancer dans le hockey et à y exceller. Fier de cette équipe. — Narendra Modi (@narendramodi) 6 août 2021

Modi a déclaré que les gens se souviendront toujours de la grande performance de notre équipe de hockey féminin aux Jeux olympiques de Tokyo. «Ils ont fait de leur mieux tout au long. Chaque membre de l’équipe est doté d’un courage, d’une compétence et d’une résilience remarquables. L’Inde est fière de cette équipe exceptionnelle », a déclaré le Premier ministre.

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 – EN DIRECT | COUVERTURE COMPLÈTE | L’INDE AU POINT DE VUE | HORAIRE | RÉSULTATS | COMPTAGE DES MÉDAILLES | PHOTOS | HORS TERRAIN | EBOOK

L’équipe avait déjà créé l’histoire et dépassé toutes les attentes en participant pour la première fois aux demi-finales des Jeux. Mais la première médaille olympique est restée hors limites en tant que numéro un mondial. 4 La Grande-Bretagne, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux de Rio 2016, est arrivée en tête de cette rencontre palpitante.

Inde vs Grande-Bretagne : Faits saillants | Rapport de match

Le chagrin est survenu un jour après que l’équipe masculine indienne a mis fin à une sécheresse de 41 ans en remportant le bronze avec une victoire 5-4 sur l’Allemagne.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici