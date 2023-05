‘Médaille jeet kar nahi aaya’

Vendredi 18 mai, l’acteur de télévision Ajaz Khan a été libéré sous caution dans l’affaire de la drogue de 2021. L’acteur a été arrêté en 2021 et il a passé deux ans dans la prison d’Arthur Road. Vendredi soir, Ajaz est sorti de la prison d’Arthur Road et il a été accueilli par les membres de sa famille.

Après que l’acteur soit sorti de prison, il a été accueilli par sa famille, postée à l’extérieur des locaux. Les membres de la famille ont accueilli l’acteur avec des câlins et de larges sourires, et ils ont tous même posé pour les médias. Les images ont été capturées par Viral Bhayani et la vidéo a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende : « #ajazkhan, qui a été arrêté pour une affaire de drogue, a été libéré aujourd’hui de la prison d’Arthur Road. Moment émouvant alors qu’il rencontre sa famille à l’extérieur de la prison. »

Voici la vidéo





Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les internautes n’étaient pas satisfaits de la réaction de la famille d’Ajaz à sa libération. Un internaute a écrit : « Bienvenue à ase krr rahe hai jaise Médaille d’or le kar aaya hai. » Un autre internaute a écrit : « Médaille jeete ke nahi aaya… prison kaat kar aaya hai. » Un internaute a ajouté : « Azaadi ki ladai ladne aaye hai mala pehnao paps ». Un autre internaute a écrit : « Criminal ko itna bhav kyon de rahe ho ».

Pour les non-initiés, l’acteur a été arrêté en mars 2021 après que le Narcotics Control Bureau (NCB) ait mené une perquisition à son domicile. En mars 2021, le NCB a mené une descente au domicile de l’acteur et a saisi de petites quantités de contrebande. Il a été arrêté à l’aéroport après son arrivée de Jaipur. Les responsables du NCB avaient déclaré à l’ANI : « 4,5 grammes de comprimés d’Alprozol ont été récupérés par hasard lors de sa perquisition, mais il a été principalement arrêté pour son association avec le gang Batata ».