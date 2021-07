Médaille d’or à la traîne: les joueurs brésiliens saluent d’un air suffisant leurs rivaux argentins après la sortie des Jeux olympiques

C’est un jeu qui remonte à plus de 100 ans, les voisins sud-américains se jouant pour la première fois en 1914.

Et tandis que la Seleçao détient actuellement cinq titres de Coupe du monde contre deux pour La Albicelste, les Argentins sont à égalité avec l’Uruguay pour le plus grand nombre de couronnes de Copa America sur 15 tandis que les garçons en jaune et vert traînent sur neuf.

Le Brésil s’était déjà réjoui d’une sécheresse de trophées de 28 ans subie par ses ennemis de l’autre côté de la frontière, qui avait vu quatre défaites finales pour Lionel Messi seul.

Pourtant, après une victoire 1-0 lors de la dernière danse du principal tournoi international d’Amérique du Sud au début du mois, la quête de la légende de Barcelone et de son pays pour l’argenterie majeure a été résolue, et le droit de se vanter appartient aux Argies.

Dans le vestiaire du Maracana après leur victoire, ils ont scandé des chansons provoquant leurs ennemis éternels exigeants : « Brésil, dis-moi ce que ça fait d’être dirigé dans ta propre maison »

Cela garantissait que lorsque leur équipe olympique a été renvoyée de Tokyo hier après un match nul 1-1 contre l’Espagne, les homologues brésiliens de la capitale japonaise qui ont également joué en Copa America n’ont pas perdu l’occasion de se frotter la plaie.

Saluant au revoir aux côtés de son compatriote Richarlison, ainsi que de deux jeunes joueurs du prodige du Real Madrid Reinier et de l’attaquant du Hertha Berlin Matheus Cunha, la star d’Aston Villa Douglas Costa a sous-titré une histoire Instagram du quatuor « Tchau Hermanitos », ce qui signifie « Au revoir petits frères » en espagnol.

SLK OS MLK É ABUSADO pic.twitter.com/dFbFX6RTlz – PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) 28 juillet 2021

Prenant vent de cela, la récente signature de l’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul, a publié sa propre histoire tandis que le coéquipier de Luiz Villa, Emi Martinez, a répondu un simple « Chau maninhos » (« Au revoir petits frères » en portugais) avec lui soulevant la Copa America.

La photo de De Paul le montrait en train de réprimander un Richarlison incliné et de pointer du doigt l’homme cible d’Everton, accompagné d’émojis d’un smiley « chut », d’un trophée et d’un drapeau argentin pour rappeler aux Brésiliens la dernière conquête de sa patrie.

Connu comme le pigeon de ses compatriotes, Richarlison n’allait pas seulement prendre ça sur le menton.

Richarlison a posté une photo sur son Instagram avec quelques joueurs brésiliens regardant le match de l’Argentine aux Jeux olympiques. Il a écrit « Au revoir petits frères ». Rodrigo De Paul a répondu sur son Instagram avec ce qui suit. pic.twitter.com/BULILYTHKe – Roy Nemer (@RoyNemer) 28 juillet 2021

Rapide au coup, il a ensuite posté une photo de lui en train d’embrasser le trophée de la Copa America 2019, remporté en éliminant l’équipe de De Paul des demi-finales, puis celle de Pelé et d’un paquet de trophées de la Coupe du monde avec la question : « Qui a le plus d’étoiles ? »

« Mille buts… seulement Pelé », a-t-il ajouté, ce qui est un autre argument entre les deux pays concernant le plus grand joueur de tous les temps.

Les Argentins pensent bien sûr qu’il s’agit du regretté Diego Maradona, Messi n’ayant même pas jeté un coup d’œil.

Et bien que de tels débats ne soient jamais vraiment réglés, il est au moins rafraîchissant de voir que l’une des plus grandes rivalités du football est plus vivante que jamais.