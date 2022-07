Médaille des yeux Achinta Sheuli aux Jeux du Commonwealth

Au centre SAI NSNIS Patiala, on peut voir Achinta Sheuli se bousculer constamment et faire parler sa nature calme à chaque séance d’entraînement. Prévu pour ses débuts aux Jeux du Commonwealth plus tard ce mois-ci, l’haltérophile du Bengale a ses priorités en place.

Achinta concourra dans la catégorie des 73 kg. Ses difficultés de toute une vie et sa motivation interne, aiguisées au fil des années, se refléteront dans sa performance à Birmingham.

Originaire de Dhulagarh à Howrah, il a rejoint son frère Alok au gymnase local à l’âge de 10 ans et avait l’habitude d’y aller tous les sept jours de la semaine. Au départ, c’était juste du baithak (un squat modifié) et du don (un pushup modifié), le levage est venu plus tard.

A LIRE AUSSI: Ultimate Kho-Kho: match d’exhibition joué avant le repêchage des joueurs

La passion et la discipline d’Achinta ont été alimentées par les conditions à la maison. Son père travaillait comme ouvrier pour faire le maximum pour subvenir aux besoins de la famille. Cependant, après la mort de leur père en 2013, Alok a abandonné l’haltérophilie tandis que leur mère a pris des travaux de couture et d’autres travaux pour garder la maison en ordre. Achinta est resté sur place avec sa passion et a travaillé en silence.

“Tout le monde est concentré sur le téléphone de nos jours. Vous devez avoir un objectif dans la vie. Beaucoup aiment aller à la gym pour impressionner les filles. Je voulais me battre car mon milieu familial n’était pas très bon. J’ai dû faire face à de nombreux défis et j’ai donc essayé de m’améliorer pas à pas », a déclaré Achinta à la Sports Authority of India, mettant en valeur les valeurs fondamentales qu’il a acquises au fil des ans.

Achinta a participé à ses premiers championnats nationaux d’haltérophilie en 2013 à Guwahati et a terminé quatrième. Le médaillé d’or des Jeux de la jeunesse Khelo India 2018 a remporté le très convoité métal jaune sur la grande scène des Championnats d’haltérophilie du Commonwealth, Apia, Samoa, en juillet 2019 dans les catégories junior et senior.

https://www.youtube.com/watch?v=mLUHxBRLqb4″ width=”329″ height=”586″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Achinta a roulé sur l’élan gagnant et a battu six records nationaux d’haltérophilie, dont trois dans le groupe senior, en route vers une médaille d’argent dans la catégorie hommes 73 kg des Championnats du monde juniors à Tachkent l’année dernière. Toujours à Tachkent, il est devenu le champion des 73 kg aux Championnats du Commonwealth plus tard l’année dernière.

Achinta fait partie du contingent indien de 12 membres de l’haltérophilie qui s’apprête à faire sa marque à Birmingham. Achinta, qui fait partie du programme Target Olympic Podium, cherchera certainement à faire en sorte que cet événement compte. Sa passion fulgurante, son calme, son désir d’être le meilleur et ses applications de techniques de visualisation, de dialogue intérieur et de respiration profonde lui feront atteindre la cible.

Lire tout le