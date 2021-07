Médaille de service d’un officier de l’armée australienne à la retraite BURNS pour protester contre l’abandon par le gouvernement d’interprètes afghans menacés d’un « massacre » par les talibans

Stuart McCarthy, dont la carrière militaire de 28 ans comprenait deux tournées en Afghanistan, a annoncé lundi qu’il brûlerait les « insigne de la honte » puis présenter les cendres à son représentant au parlement.

« La décision consciente du gouvernement Morrison de laisser des centaines de nos anciens interprètes civils afghans, d’autres alliés fidèles et les membres de leur famille derrière pour être massacrés par les talibans – la même organisation terroriste que nous avons été envoyés combattre pendant deux décennies – fait maintenant de cette médaille un insigne de honte », a-t-il écrit dans un communiqué expliquant sa décision.

Il a ensuite publié une vidéo sur Twitter montrant le ruban couvert de flammes.

McCarthy avait dirigé une campagne visant à déplacer les interprètes afghans qui travaillaient avec les forces australiennes alors que Canberra procédait à un retrait complet de la nation déchirée par la guerre, qui s’est achevée plus tôt ce mois-ci. L’ex-officier de l’armée a accusé le Premier ministre Scott Morrison et son « pathétique » gouvernement de trahir les employés afghans après avoir initialement signalé qu’ils ne seraient pas laissés pour compte.

« Les mains du gouvernement Morrison sont maintenant inondées de sang. Des dizaines de notre personnel civil ont déjà été brutalement assassinés et des centaines d’autres ont été laissés pour morts aux mains des talibans », a-t-il écrit dans sa déclaration.

Après avoir retiré la majeure partie de ses forces d’Afghanistan en 2013, Canberra a mis en place un programme de visa d’employé pour les entrepreneurs locaux, qui aurait permis à jusqu’à 1 200 Afghans de se réinstaller en Australie. Cependant, on pense qu’un nombre similaire d’anciens employés afghans restent toujours dans leur pays d’origine et ont eu des difficultés à obtenir des visas. McCarthy a écrit dans un éditorial récent qu’en raison du lobbying et de la pression des médias, le gouvernement a approuvé 160 réinstallations au cours du mois dernier. Mais bon nombre de ces cas concernaient des Afghans qui avaient initialement demandé des visas il y a six ans, et les centaines de personnes qui restent en Afghanistan ont appris qu’il faudrait jusqu’à 12 mois pour traiter leurs demandes. Certains se sont déjà fait dire qu’ils n’étaient pas admissibles à la réinstallation parce qu’ils étaient « sous-traitants » et ne travaillant pas directement pour l’armée australienne, selon McCarthy.

Faire des préparatifs :🇦🇺 L’INSIGNE DE LA HONTE EN FLAMMES DE L’AUSTRALIE🔥Aujourd’hui, je brûle mon #Afghanistan médaille de campagne. A midi je présenterai la dépouille à mon #auspol Député fédéral M. Julian Simmonds MP. #SaveOurAfghanTerpsDéclaration – https://t.co/ClymuhcL8khttps://t.co/prKvmOIFtcpic.twitter.com/Pud6QSn4zE – Stuart McCarthy (@StuartMcCarthy_) 19 juillet 2021

Des préoccupations similaires ont été soulevées concernant le sort des Afghans qui travaillaient pour l’armée américaine. Washington a été accusé de ne pas faire assez pour s’assurer que les interprètes locaux et autres anciens employés puissent quitter l’Afghanistan afin d’éviter d’éventuelles représailles des talibans. En réponse à ces critiques, l’administration Biden a annoncé la semaine dernière qu’elle intensifierait ses efforts pour évacuer les ressortissants afghans qui ont aidé les forces américaines et de la coalition pendant leur séjour de près de 20 ans en Afghanistan.

Les talibans ont réalisé des gains territoriaux rapides depuis que l’armée américaine et ses alliés de l’OTAN ont commencé à accélérer leur retrait d’Afghanistan en mai. L’Australie a achevé son retrait total du pays au début du mois, mais la participation de Canberra au conflit a été entachée d’allégations de crimes de guerre. Des informations faisant état de troupes australiennes assassinant des civils et se livrant à d’autres actes inquiétants ont circulé dans les médias au cours des derniers mois et ont déclenché une action en diffamation contre l’un des soldats prétendument impliqués dans les crimes.

