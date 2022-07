Medable et Withings s’associent pour utiliser des appareils connectés dans des essais cliniques décentralisés

Médable s’associe à Withings Health Solutions pour utiliser les appareils connectés de l’entreprise pour des essais cliniques décentralisés.

Cette collaboration permettra aux outils de surveillance à distance de Withings, comme les balances connectées, les tensiomètres et les tapis de suivi du sommeil, de collecter les données des patients et de s’intégrer à la plateforme d’essais cliniques de Medable.

“En tant que leader de l’industrie des capteurs connectés plug-and-play, Withings est le partenaire idéal pour Medable alors que nous continuons à favoriser la représentation de la population dans les essais cliniques”, a déclaré le Dr Michelle Longmire, cofondatrice et PDG de Medable, dans un communiqué. “Leurs appareils sont un élément essentiel d’un essai clinique décentralisé réussi – la troisième étape du tabouret DCT – et nous attendons avec impatience un partenariat long et fructueux avec Withings.”

LA GRANDE TENDANCE

Essais cliniques décentralisés a gagné du terrain pendant la pandémie de COVID-19. Certains experts affirment que l’ajout de composants virtuels ou distants pourrait améliorer la diversité des essais cliniques et réduire les taux d’abandon parmi les participants.

Une enquête récente auprès de patients atteints de cancer et de survivants Publié dans JMIR ont découvert que la technologie décentralisée des essais cliniques pouvait accroître l’intérêt pour la participation aux essais, et la plupart des répondants étaient disposés à utiliser des interventions telles que les appareils portables, les médicaments livrés à domicile et le consentement éclairé électronique.

Medable est un acteur plus important dans l’espace. La société a annoncé qu’elle avait levé 304 millions de dollars en financement de série D en octobre. Cette année, elle a annoncé un partenariat avec CVS ​​pour accroître l’engagement dans les essais cliniques et a acquis la plateforme Omhu A/S axée sur la dermatologie de LEO Innovation Lab.

Mais il existe un certain nombre d’autres sociétés proposant une technologie d’essai clinique décentralisée, notamment uMotif, Curebase, THREAD et Reify Health.

Pendant ce temps, Withings Health Solutions, la branche axée sur le secteur de la santé de la plus grande entreprise de technologie de santé connectée, a récemment a déployé un nouveau programme de surveillance à distance des patients utilisant ses appareils.

Withings a eu une année chargée jusqu’à présent. Il a annoncé un prochaine balance intelligente en janvier, a acquis le fabricant français d’appareils Impeto Medical et a acheté l’application de planification de fitness et de repas basée à Berlin 8fit.