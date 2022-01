Mécontent de sa valorisation boursière, Cristiano Ronaldo bloque Transfermarkt sur Instagram

Il est confirmé que Cristiano Ronaldo a bloqué le compte Instagram officiel de Transfermarkt. La star de Manchester United est tombée sur sa valorisation boursière sur le site Web de données sur le football et a explicitement fait part de son mécontentement à ce sujet. Transfermarkt a fixé le prix du football à 75 millions d’euros, ce qui, selon Ronaldo, était bien en deçà de ce qu’il devrait être. Les émotions courent à la surface pour l’international portugais et quand il s’agit de les exprimer, c’est une situation « sans restriction », sur ou en dehors du terrain.

Son évaluation par Transfermarkt a été faite lorsque Ronaldo était à la Juventus. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est devenu furieux de l’évaluation que le site lui avait donnée et a pris le problème avec son personnel. En mars 2020, Transfermarkt a publié un graphique « Jorges Mendes XI » sur les réseaux sociaux, mettant en vedette les joueurs les plus précieux représentés dans l’écurie du super agent.

Ronaldo, mécontent de son prix de 75 millions d’euros (62 millions de livres sterling / 84 millions de dollars), a envoyé un message privé au site Web pour se plaindre et les a finalement bloqués. Il a également souligné l’estimation du marché de son coéquipier portugais Bernardo Silva, à 100 millions d’euros (83 millions de livres sterling / 112 millions de dollars), la plus élevée. Plus tard, Transfermarkt a commenté leur propre message en disant qu’ils ne pouvaient pas taguer Ronaldo car il les avait bloqués après avoir vu sa valeur marchande.

Dans une interview avec The Athletic, Daniel Busch, le manager britannique de Transfermarkt, a expliqué comment ils avaient tenté d’expliquer à Ronaldo pourquoi sa valeur était inférieure à ses attentes.

Christian Swartz, coordinateur de Transfermarkt, a révélé que les employés du service social du site Web avaient tenté de répondre à Ronaldo en disant : « Les personnes de votre propre tranche d’âge, vous êtes de loin le numéro un ». La superstar portugaise, en réponse, a envoyé des smileys, puis les a bloqués. Schwarz a déclaré: « L’âge est désormais l’un des facteurs les plus importants », ajoutant: « Et Ronaldo est vieux, comme Lionel Messi, et leur valeur sera réduite simplement à cause de leur âge. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.