MechWarrior 5 : Examen des clans (PC)

Alors que je m’apprêtais à réviser MechWarrior 5 : Clansj’ai eu une prise de conscience stupéfiante : cela faisait un bon moment que je n’avais pas joué à un MechWarrior jeu. Quand j’étais enfant, Mécanique en métal était l’une de ces bizarreries qui ont fini dans ma collection NES. Bien que ce ne soit pas vrai MechWarrior jeu, j’avais toujours cru que c’était le cas.

Pendant que je tâtais dans le MechWarrior séries ici et là, je pense que ma dernière véritable incursion dans ce domaine a eu lieu avec Assaut Mech sur la Xbox originale, ainsi que quelques tours sur ces superbes bornes d’arcade à 360 degrés. J’avais donc hâte de voir ce qui me manquait toutes ces années, et je dois dire que j’étais assez impressionné.

MechWarrior 5 : Clans est un mélange audacieux d’idées de gameplay intéressantes, combinant des combats intenses basés sur des mécanismes avec des éléments RTS stratégiques pour une expérience vraiment unique. Ce qui est impressionnant, c’est que le jeu est conçu d’une manière si dynamique et moderne que même les nouveaux venus dans la série peuvent s’y lancer sans se sentir perdus.

Dans MechWarrior 5 : Clansles joueurs incarnent Jayden au moment crucial où lui et ses camarades de combat obtiennent leur diplôme du programme des cadets Smoke Jaguar. Cependant, peu de temps après leur promotion aux postes du Star Command, la galaxie est plongée dans le chaos lorsqu’un vaisseau spatial du Cercle Intérieur se matérialise. La collection galactique de clans déclare une juste invasion, plaçant Jayden et son équipe à l’avant-garde d’une bataille qui non seulement façonnera la galaxie mais définira également leur vie.

Cela peut donner l’impression que vous avez besoin d’une page Wiki entière et d’une plongée approfondie dans les jeux précédents pour comprendre ce qui se passe, mais ce n’est vraiment pas le cas. MechWarrior 5 : Clans crée une histoire qui est autonome, uniquement connectée tangentiellement à MechWarrior 5 : Mercenaires– et se concentre sur la fourniture d’une expérience plus narrative.

Ce que j’apprécie vraiment dans l’histoire, c’est à quel point elle est vraiment ridicule. Cela me rappelle beaucoup celui de Paul Verhoeven Soldats de l’espacemais joué complètement directement – donc plus comme celui de Robert A. Heinlein Soldats de l’espace. Le fait qu’il se prenne si au sérieux ajoute une sorte de charme au récit et au monde du jeu, et si vous avez ne serait-ce qu’un peu de compréhension de l’ironie, vous le trouverez probablement hilarant et attachant.

Le récit est soutenu par un gameplay stellaire basé sur des mécanismes. Comme dans les entrées précédentes, les joueurs pilotent des Battle Mechs pour anéantir des cibles sur le champ de bataille. Vous pouvez équiper des armes sur les bras gauche et droit de votre robot, ainsi que des armes auxiliaires sur le corps pour des combos dévastateurs. Piloter un robot est vraiment unique : il s’agit plus d’un « marcheur de poulet » que d’un Gundam, et il y a une stratégie précise quant à la façon dont vous vous déplacez et tirez.

J’apprécie vraiment comment MechWarrior 5 : Clans donne aux joueurs la possibilité de bénéficier de commandes modernisées, qui ressemblent davantage à un FPS/jeu de tir à la troisième personne traditionnel, avec un mouvement sur le joystick gauche et une visée à droite. Alternativement, il propose des « commandes de char » classiques, dans lesquelles vous déplacez le robot en appuyant vers le haut et en tournant les jambes à gauche et à droite. Bien qu’il faille un certain temps pour s’y habituer, l’utilisation d’une souris/clavier ou d’une configuration HOTAS offre définitivement une plus large gamme de visée précise.

Cependant, si tu es comme moi et que tu te démarques Noyau blindé 6pilotant un robot MechWarrior 5 : Clans cela va sembler un peu plus lourd et plus lent, mais cela fonctionne vraiment pour capturer le décor du jeu. Il y a une sorte d’hostilité lorsque les joueurs piétinent dans ces machines de guerre encombrantes, renforcée par les nombreux objets environnementaux destructibles du jeu. Il échange la rapidité et la grâce du Noyaux pour un punch qui se ressent vraiment.

MechWarrior 5 : Clans va encore plus loin en introduisant des éléments de gameplay supplémentaires qui améliorent le récit. En tant que Jayden, vous commandez une escouade de quatre autres Mech Warriors, et entre les missions, les joueurs doivent gérer leur équipage, de l’affectation des Mechs au réaménagement des armes et à la recherche de nouvelles améliorations à l’aide d’objets récupérés pendant le combat.

Non seulement cela, mais tous vos coéquipiers potentiels acquièrent de l’expérience en fonction de leurs performances lors de chaque combat. L’XP peut être dépensée pour des capacités qui peuvent grandement vous aider sur le champ de bataille, donc qui vous amènez au combat et la façon dont vous les commandez sont cruciaux pour votre progression.

Le seul élément de MechWarrior 5 : Clans Ce que j’aime en théorie mais que je n’aime pas en pratique, c’est la Battle Grid. Il fonctionne de manière similaire au système tactique de L’âge du dragonoù les joueurs ont une vue aérienne de l’arène et peuvent donner des ordres à leurs coéquipiers, comme maintenir une position ou attaquer une cible. C’est une excellente idée et ajoute de la profondeur technique à l’action, mais il y a un défaut crucial : le gameplay ne s’arrête pas pendant que vous émettez des commandes.

Cela signifie que pendant que vous essayez d’élaborer une stratégie et de positionner avantageusement vos unités, vous vous retrouvez comme une cible facile. Compte tenu de la force avec laquelle ces Battle Mechs sont censés frapper, vous pouvez perdre beaucoup de santé rapidement si vous ne faites pas attention. Je comprends, puisque MechWarrior 5 : Clans est conçu comme un jeu Co-Op, il serait difficile d’arrêter le jeu pour émettre des commandes avec d’autres joueurs en direct. Bien que la roue de commande aide à atténuer ce problème, en mode solo, cela ressemble un peu à un oubli.

En plus d’un gameplay essentiellement stellaire, MechWarrior 5 : Clans a l’air absolument magnifique. Le jeu tire pleinement parti de l’Unreal Engine, créant des biomes uniques sur des mondes fascinants, des forêts luxuriantes aux vastes déserts. Les arènes sont richement détaillées et hautement destructibles. Les systèmes d’éclairage et graphiques avancés ajoutent beaucoup de crédibilité au monde, donnant l’impression que l’ensemble du jeu est vécu et étoffé.

Les visuels sont soutenus par une bande-son incroyable qui plonge et gonfle de manière dynamique à mesure que les joueurs entrent et sortent du combat. Avec des orchestres grandioses et des tambours retentissants, chaque morceau prépare parfaitement le terrain pour les batailles et vous entraîne plus loin dans le monde du jeu. Ceci est complété par le doublage du jeu qui, bien qu’un peu ringard, fait un excellent travail en vendant chaque personnage et en le faisant se sentir unique.

Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre avec MechWarrior 5 : Clansmais même en tant qu’amateur occasionnel de jeux basés sur des mécanismes, j’ai été captivé. Je pense que les fans de longue date de la franchise trouveront un jeu qui offre tout ce qu’ils attendent et plus encore, tandis que les nouveaux arrivants découvriront un jeu à la fois incroyablement profond et facilement accessible.