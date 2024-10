Méchante controverse sur les affiches : la star Cynthia Erivo répond

La semaine dernière, Universal’s Méchant a fait ce que ferait n’importe quel film adaptant une pièce de théâtre bien connue de Broadway et a mis en ligne une nouvelle affiche mettant en vedette ses principales stars Ariana Grande et Cynthia Erivo. L’affiche, qui voyait Glinda de Grande chuchoter à l’oreille d’Elphaba d’Erivo, se voit désormais à l’épicentre d’un drame en ligne entre fans qui est devenu tellement incontrôlable qu’Erivo a dû les diffuser sur son compte officiel de réseau social.

La nouvelle image de Grande et Erivo rend hommage à l’illustration emblématique de la pièce originale. Même si tu n’as jamais vu Méchant sur scène, il y a de fortes chances que vous ayez vu cette affiche dans la nature car elle était pratiquement incontournable au début. Cependant, un changement notable dans la recréation par ailleurs individuelle de l’affiche de la pièce originale par Warner Bros. Discovery est que le visage d’Erivo n’est pas obscurci par l’ombre de son chapeau de sorcière pointu. Même si ce détail infime ne bouleverserait pas le monde d’une personne ordinaire regardant les deux affiches, Internet s’est déchaîné avec cet écart. Ce qui a suivi a été une tirade de modifications de fans prétendant avoir « réparé » l’affiche du film avec l’intention initiale de rendre Elphaba d’Erivo aussi diaboliquement sorcier que l’itération du personnage sur l’affiche de Broadway.

Les principaux changements apportés par les fans consistaient à projeter une ombre sur les yeux d’Erivo et à modifier ses lèvres pour avoir un rouge à lèvres similaire à celui de l’affiche de Broadway. À un moment donné, les fans sont devenus encore plus étranges avec leurs sensibilités en matière de conception graphique de fauteuil et ont « créé » des vidéos IA du Méchant affiche faisant référence à un mème fandom où Glinda demande à Elphaba si ses parties intimes sont également vertes (je ne vais pas ici ; j’écris juste les nouvelles). Tout cela a incité Erivo à s’exprimer sur son histoire Instagram officielle et à dénoncer tous les comportements bizarres de Méchant fans.

«C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cette horrible IA de nous en train de nous battre, égale aux gens qui posent la question ‘est-ce que ton ***** est vert’. Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade », a écrit Erivo.

Elle a poursuivi : « L’affiche originale est une illustration. Je suis un être humain réel, qui a choisi de regarder vous, le spectateur, directement dans le canon de la caméra… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux. Notre affiche est un hommage pas une imitation, éditer mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant.

Erivo a suivi son histoire Instagram en partageant l’original Méchant affiche du film d’elle et Grande avec la légende : « Laissez-moi mettre ça ici, pour vous rappeler et nettoyer votre palette. »

Cynthia Erivo réagit aux modifications de l’affiche « Wicked » et à l’animation virale de combat contre l’IA : « Notre affiche est un hommage et non une imitation, modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant. pic.twitter.com/R7jGz0Nxnx -Pop Crave (@PopCrave) 16 octobre 2024

Maintenant que tout ce drame a été expliqué et étouffé dans l’œuf, nous espérons que les fans pourront concentrer de manière plus positive leur enthousiasme débridé pour le prequel. Magicien d’Oz musical. Méchant fait en fait partie de la première partie d’une duologie cinématographique, dont la seconde moitié devrait sortir en novembre 2025. Alors que la durée du film était en lice au début, la page officielle d’AMC Theatres, Fandango et Moviefone confirment tous que Méchant a une autonomie de deux heures et 40 minutes. Pour ceux qui comptent les scores, c’est aussi long que la pièce de Broadway avec un entracte. Espérons que le film justifiera le doublement de la longueur de son matériel source sur deux films.

Méchant sortie en salles le 22 novembre.

Mise à jour: Une version antérieure de cet article identifiait de manière incorrecte le studio derrière Méchant. io9 regrette l’erreur.