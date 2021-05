Mec, Ted Cruz vient de LAID WASTE à Brian Williams dans EPIC thread. «Vous êtes Pravda. – Le bon scoop

« Y a-t-il un exemple plus pitoyable de médias d’entreprise corrompus que Brian Williams? » C’est ce que Ted Cruz a demandé vendredi soir. Une question rhétorique, évidemment, mais nous y répondrons quand même.

Non, il n’y a pas d’exemple plus pitoyable. Et le piratage des médias d’entreprise corrompus est un domaine CROWDED donc c’est un exploit. De toutes sortes.

Cruz a mis Brian Williams à terre comme un chien dans son fil de tweet. Je ne peux pas me lasser de Brian Williams, donc c’est parfait.

1 / x Existe-t-il un exemple plus pitoyable de médias d’entreprise corrompus que Brian Williams? Il a été congédié en tant que présentateur de NBC Nightly News pour « déformation des événements survenus alors qu’il couvrait la guerre en Irak en 2003. » Maintenant, c’est un hack de gauche chez MSNBC. Https://t.co/0lGt3noUbQ – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

2 / x Maintenant, il lance une crise de sifflement que j’ai critiquée la vidéo ridiculement réveillée que l’administrateur de Biden a diffusée. Williams a accidentellement dit la vérité, quand il la décrit comme «une vidéo destinée à diminuer l’armée américaine». VRAI. C’est le problème. (Le Pentagone l’a éteint.) – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

3 / x Maintenant, avec sa marque de fabrique ignorant snark, il m’a surnommé «Kremlin Cruz». Trois problèmes: (1) Je déteste les communistes, ma famille a été emprisonnée et torturée par les communistes, et Brian est un apologiste éhonté des communistes russes (et chinois et cubains). – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

4 / x (2) Je disais que nos militaires doivent pouvoir botter le cul des soldats russes. C’est Brian et ses camarades gauchistes qui travaillent sans relâche pour diminuer l’efficacité de l’armée américaine – la meilleure force de combat sur la face de la planète. – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

5 / x Et (3) JUSTE CETTE SEMAINE, Biden a fait un cadeau de plusieurs milliards de dollars à Poutine, lorsqu’il a renoncé aux sanctions américaines obligatoires pour permettre à la Russie de construire Nord Stream 2, un énorme gazoduc vers l’Allemagne. Qui est l’auteur des sanctions qui ont ARRÊTÉ NS2? Ce serait moi. – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

6 / x Couvre ça, Brian. Mais ce serait de vraies nouvelles, quelque chose que vous ne faites pas. Utilisez votre esprit condescendant pour appeler Biden «Kremlin Joe» – c’est lui qui donne illégalement des milliards à Poutine. Mais vos seigneurs d’entreprise ne vous laisseraient pas faire. Félicitations, Brian. Vous êtes Pravda. – Ted Cruz (@tedcruz) 22 mai 2021

VOUS ÊTES PRAVDA.

Ouais.